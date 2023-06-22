22 Haziran 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu, bu hafta için merakla araştırılan bir konu haline geldi. Perşembe indirimleri, yaz aylarına özel ürünlerle dikkat çekiyor. Piknik malzemelerinin yanı sıra, katlanabilir elektrikli bisiklet ve Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçları karşılayabilecek ürünler de katalogda yer alıyor. Alışveriş listeleri çıkarılmaya başlandı ve müşteriler hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için katalogu inceliyor.

Dikdörtgen ve Oval Tepsi: 17,50 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu: 14,50 TL

Lux Torba Yaylı Yatak: 2.990 TL

Yaylı Yatak: 1.890 TL

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti: 4.250 TL

Tek Kişilik Baza&Başlık Seti: 2.250 TL

Therapy Süngerli Yatak: 890 TL

Dynamic Yaylı Yatak: 1.090 TL

Bamboo Yaylı Yatak: 1.190 TL

Relax Süngerli Yatak: 790 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 11.990 TL

Safari 24V 4x4 Çift Kişilik Akülü Araba: 5.999 TL

Yemek Tabağı 22 cm 24,95 TL

Kase 16 cm 24,95 TL

Renkli Cam Kase 9,95 TL

Renkli Cam Salata Kasesi 32,95 TL

Renkli Cam Tabak 12,95 TL

Saklama Kabı Setleri 59,95 TL

Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL

Bölmeli Erzak Kapları 22,50 TL

Kristal Saklama Kabı 12,95 TL

Limon Sıkacağı 19,95 TL

ikdörtgen ve Oval Tepsi 17,50 TL

Kavanoz Kapağı 10'lu 14,50 TL

Lux Torba Yaylı Yatak 2.990 TL

Yaylı Yatak 1.890 TL

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 4.250 TL

Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 2.250 TL

Therapy Süngerli Yatak 890 TL

Dynamic Yaylı Yatak 1.090 TL

Bamboo Yaylı Yatak 1.190 TL

Relax Süngerli Yatak 790 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.990 TL

Safari 24V 4x4 Çift Kişilik Akülü Araba 5.999 TL

22 Haziran 2023 tarihli A101 aktüel kataloğunda;