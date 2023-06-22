22 Haziran 2023 tarihli A101 aktüel kataloğu, bu hafta için merakla araştırılan bir konu haline geldi. Perşembe indirimleri, yaz aylarına özel ürünlerle dikkat çekiyor. Piknik malzemelerinin yanı sıra, katlanabilir elektrikli bisiklet ve Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçları karşılayabilecek ürünler de katalogda yer alıyor. Alışveriş listeleri çıkarılmaya başlandı ve müşteriler hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için katalogu inceliyor.
- Dikdörtgen ve Oval Tepsi: 17,50 TL
- Kavanoz Kapağı 10'lu: 14,50 TL
- Lux Torba Yaylı Yatak: 2.990 TL
- Yaylı Yatak: 1.890 TL
- Çift Kişilik Baza&Başlık Seti: 4.250 TL
- Tek Kişilik Baza&Başlık Seti: 2.250 TL
- Therapy Süngerli Yatak: 890 TL
- Dynamic Yaylı Yatak: 1.090 TL
- Bamboo Yaylı Yatak: 1.190 TL
- Relax Süngerli Yatak: 790 TL
- Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 11.990 TL
- Safari 24V 4x4 Çift Kişilik Akülü Araba: 5.999 TL
Yemek Tabağı 22 cm 24,95 TL
Kase 16 cm 24,95 TL
Renkli Cam Kase 9,95 TL
Renkli Cam Salata Kasesi 32,95 TL
Renkli Cam Tabak 12,95 TL
Saklama Kabı Setleri 59,95 TL
Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL
Bölmeli Erzak Kapları 22,50 TL
Kristal Saklama Kabı 12,95 TL
Limon Sıkacağı 19,95 TL
ikdörtgen ve Oval Tepsi 17,50 TL
Kavanoz Kapağı 10'lu 14,50 TL
Lux Torba Yaylı Yatak 2.990 TL
Yaylı Yatak 1.890 TL
Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 4.250 TL
Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 2.250 TL
Therapy Süngerli Yatak 890 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.090 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.190 TL
Relax Süngerli Yatak 790 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.990 TL
Safari 24V 4x4 Çift Kişilik Akülü Araba 5.999 TL
22 Haziran 2023 tarihli A101 aktüel kataloğunda;
- Figürlü Saklama Kabı: 17,95 TL
- Saklama Kabı 3'lü: 19,95 TL
- Çay Kaşığı: 9,95 TL
- Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı: 14,95 TL
- Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı: 19,95 TL
- Servis Gereçleri: 64,95 TL
- Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça: 229,95 TL
- Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri: 29,95 TL
- Katlı Cam Sunumluk: 49,95 TL
- Kulplu Çay Bardağı 150 ml: 12,50 TL
- Ölçü Bardağı 520 cc: 18,50 TL
- Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı: 39,95 TL
- Borosilikat Cam Kupa: 19,95 TL
- Ayran Bardağı: 12,95 TL
- Cam Motivasyon Matarası 600 ml: 24,95 TL
- Porsiyonluk Güveç Seti 62'li: 59,95 TL
- Porselen Kase Çeşitleri: 19,95 TL
- Servis Tabağı 24 cm: 24,95 TL
- Tatlı Tabağı 19 cm: 24,95 TL