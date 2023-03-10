1 Nisan 1996 tarihinde İzmir de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa adım attı. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Star Tv de yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolü ile büyük beğeni topladı.

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