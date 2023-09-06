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Müziğe küçük yaşlarda bağlama çalarak başlayan Uşaklı sanatçı Himmet Çiçek, topraklarımızın ezgilerini kültürümüze ait muhteşem melodilerle süsleyerek “Tarzımız Angara” albümü ile sevenleriyle buluştu.

Albümde yer alan “Fıttır Gitsin”, “Mobil Aşklar”, “Kaldır Kolları Havaya”, “Gidelim mi?”, “Aşkımız Destan Olsun” adını taşıyan şarkıların sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olurken, mix, mastering ve aranje çalışmalarını ise İlker Aydın üstlendi. Cefayı da sefayı da en naif haliyle dile getiren albümdeki şarkılar dinleyicisinde coşku uyandırarak kalbine dokunacak.

Şarkı sözü ve beste çalışmalarına 2013 yılında başlayan aynı zamanda müzik öğretmeni olan Himmet Çiçek'in “Sünnet Kınası” adını taşıyan şarkısı Show TV'de yayınlanan "Çukur” dizisinin 120. bölümünde Kobra Murat tarafından yorumlanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Türk halk müziği, pop müzik ve alternatif müzik türlerinde şarkılar yazan sanatçı; Haziran 2020'de ilk albümü "Gönül Sensin Yârim Benim" adıyla dinleyicisiyle buluşmuş, Aralık 2022'de ise "Yeni Yıl Şarkısı" adlı ilk single çalışması ile yoluna devam etmişti.

Uzun yıllar oyun havası deyince ilk akla gelecek albümlerden olmaya aday “Tarzımız Angara”, sadece kendi yöresinde değil ülke genelinde yediden yetmişe herkesi oynatacak.

Her yörenin ayrı bir lezzeti olduğunu dile getiren ve bu kez Ankara havalarıyla dinleyicisiyle bir araya gelen Himmet Çiçek'in titizlikle hazırlanan, mayasında ciddi bir özen ve emeğin olduğu yeni albümü “Tarzımız Angara” tüm dijital platformlarda yayında!