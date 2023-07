Gökhan Keser, 2023 itibariyle yeni müzikal tarzı ile bu yıl için toplam 6 single proje ve versiyonlar üzerine prodüktör 'Volga Tamöz' ve '22' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sanatçı bu birliktelikteki ilk projesi 'AYNEN AYNEN’ ile 7 Temmuz'da dinleyici ile buluşuyor.

Hareketli, yazın coşkusuna ortak Aynen Aynen için sanatçı afro beat, reggaeton ritimlerle bezeli Aynen Aynen’in sözü Tuğrul Cerrahoğlu, Gökhan Keser , GLS , Volga Tamöz ’e, bestesi ve düzenlemesi de Volga Tamöz’e ait.

Her dinleyişte akdeniz sıcaklığını kucağımıza bırakan şarkı, dinleyiciyi o an tatile çıkarıyor. Hakan Sözmen tarafından çekilen video , sanatçıya eşlik eden 3 ayrı modelle birlikte, enerjisi yüksek ve dinamik anları bize an an yaşatıyor.