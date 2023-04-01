Vücut içerisinde yer alan B12 vitamini seviyesi fazla azaldığı zaman meydana gelen duruma B12 eksikliği denilir.Vücudun çalışmasında birçok önemli görevi olan B12 vitamini;hücre oluşumunu sağlar,bağışıklık güçlendirir,hafızayı güçlendirir,öğrenmeye yardımcı olur,sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasını sağlar.Ayrıca sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır.
B12 vitamini eksikliğinin belirtileri;Sinir sisteminde bozulma,el ve ayaklarda uyuşukluk hissi,kansızlık,kilo kaybı,yürümekte zorlanma,denge kaybı,unutkanlık,çarpıntı,
B12 Vitamini Risk Faktörleri;Yetersiz beslenmenin yanında vejetaryen beslenme,gebelik,crohn hastalığı,çölyak rahatsızlığı,
gastrit,ince bağırsak sorunları,inflamatuar bağırsak hastalığı,pernisiyöz anemisi varlığı ve yaşlılık.
YENİGÜN HABER MERKEZİ
Op.Dr.İsmail Bozkurt,''B12 vitamini bulunan besinler;Tavuk,balık,kırmızı et,böbrek ve karaciğer sakatatı,karides,süt,yumurta,