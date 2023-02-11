Türkçüyüm , Ülkücüyüm , Milliyetçiyim , Atatürkçüyüm , Devrimciyim diyenler, acaba bu fikirlerin ana konularını biliyorlar mı ?

Ülkücü kardeşlerimize , soru olarak , Ülkücülük nedir dersen? Çoğu bilmez , bilenler de vatan, millet , bayrak sevgisi der.

Halbuki Ülkücülük , ülkesini karşılık beklemeden , her türlü fedakârlık yapmak demektir. I. Göktürk Kağanı kim dersen onu da bilmez... Okuyacaksın, bileceksin, öğreteceksin.

Devrimcilik ne diye sorarsan ? Çoğu Devrim yapan kişi der.

Halbuki Devrimcilik, ülkeyi ileri ve çağdaş mevkiye taşıma idealidir.

Bunları öğreten ne bir toplantı, ne seminer göremiyorum. Onun için bilinçli bir gençlik elde edemiyoruz.

Şimdi Ziya Gökalp'in kaleminden alınan Türkçülüğün esasları kitabından kısa alıntı yapacağım.

Dini Türkçülük :

Dini Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir.

Bir millet, dini kitaplarını okuyup anlayamasa, tabiidir ki, dinin hakiki mahiyetini öğrenemez.

Hatiplerin , vaizlerin ne söylediklerini anlamadığı surette de ibaretlerden hiç bir zevk alamaz. İmam-ı Azam Hazretleri, hatta , namaz sürelerinin bile milli lisanda okunmasının caiz olduğunu beyan bulunmuşlardır.

Siyasi Türkçülük

Türkçülük , siyasi bir fırka değildir; ilmi, felsefi, bedii bir mekteptir; başka bir tabirle , harsi bir mücahide ve yenilik yoludur.

Şimdi soruyorum size ? Bunları öğreten bir akademisyen yok mu ? Oturmuşlar kalkmışlar iki ezber slogandan başka bir şey öğretmemişler ki öğrensinler. O da yetmez gibi çocuklara , Kuran-ı Kerim sesli okunuşunu ( Tilavet ) yaptırıyorlar. Bunu dinleyenlere çıktığında ne anladığını sorarsan? Cevap veremez. Çünkü anladıkları bir hiç..

İlahiyat mezunları yok, olsa da Açıköğretim mezunları.. Bunlar fen bilmez, matematik bilmez ki Kuran-ı Kerimi anlayabilsin, çözebilsin, anlatsın da insanlar Yüce İslam’ı anlasınlar...

Bunlar neyi anımsatıyor biliyor musunuz?

Osmanlı zamanın da Türklere asker ve savaş tekniği öğretirmişler... Ecnebi olana da ilim, bilim , ticaret serbestliği vermişler.

Ülkücü olana vatan, millet, din, inanç biatı..

Devrimci olan da okuma , yazma , bilim ve teori ..Tabi bunlar Türkçü olanlar için. Yoksa Lenin , Mao , Stalin devrimcileri için değil !

Tabi ki beynini çalıştırana Allah yol verir..... Neden : Allah derki ; Kulum ben sana el verdim , ayak verdim ve büyük donanımlı bir de makina verdim (Beyin), bunun yazılımın da sen yapacaksın. Daha benden bir şey isteme. Allah sana daha başka ne vermesini bekliyorsun...

Nerdee ! bunu söylersen ya dinsiz kafir, ya da hain derler... Ya bu zihniyetten vazgeçeceksin, ya da insanları yanlış yola itmeyeceksiniz.

Sağ Sol demeden birleşeceğiz. Birlikten dirlik doğacaktır..

Ey Türk Titre ve Kendine Dön..

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıklı.