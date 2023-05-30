Google Play Store uygulama mağazasında yer alan 'iRecorder Screen Recorder' adlı uygulamanın, kullanıcılarını 1 yıl boyunca gözetlediği ortaya çıktı.

Eylül 2021'de yayınlanan Android telefonlar için ekran kaydedici görevi gören 'iRecorder Screen Recorder' adlı uygulamanın, aldığı güncellemeler sonucunda 'kötü niyetli' bir uygulamaya dönüştüğü ve kullanıcılarının seslerini kaydederek depoladığı fark edildi.

15 DAKİKADA BİR VERİ AKTARIMI

ArsTechnica'nın haberine göre başta zararsız görünen uygulama, ağustos ayında gelen güncellemeyle birlikte her 15 dakikada bir, birer dakikalık ses kaydetmeye ve bu kayıtları uygulama geliştiricisinin sunucusuna göndermeye başladı.

Uygulamanın geldiği 'kötü niyetli' son hali, 'ESET' adlı antivirüs firmasının araştırmacısı Lukas Stefanko ortaya çıkardı.

Stefanko'ya göre uygulama, mağazadan kaldırılmadan önce 50 bin indirilmeye ulaşmıştı.

Araştırmalarını blogunda yayınlayan Stefanko ayrıca okuyucularını 'sonradan amaç değiştiren uygulamalara' karşı da uyardı. İSTANBUL (İGFA)