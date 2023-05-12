Facebook kullanıcılarının uygulama üzerinden mesajlaşmasına olanak sağlayan ek uygulaması olan Messenger, Apple Watch cihazlarda 31 Mayıs'tan itibaren kısıtlı olarak kullanılabilecek. Meta firmasının sahibi olduğu uygulamanın bildirimlerinin açık olacağı ancak cevap verilemeyeceği duyuruldu.

"KULLANICILAR BİLDİRİM ALABİLECEK"

Meta'nın sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler.