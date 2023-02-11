Çaresizliği iliklerimize kadar hissettiğimiz zamanlar...

Başımıza gelen büyük felaketin üstünde dakikalar saatler derken günler geçti. Umudumuz halen diri ta ki enkazın altında son bir cana ulaşana kadar canla başla devam edecek.

İnsan nefes almaktan, yemek yemekten uyumaktan utanır mı utanıyoruz! sözün bittiği yer.

Yaşam mücadelesi veren depremzedelerimiz için ülke genelinde canla başla mücadele ediliyor.Bir yaşlı hanımefendi ineğini satarak depremzedelerimiz için gönderiyor. Diğer yandan bu toprakların nene hatunları, 70 küsür yaşındaki teyzemiz sırtlamış yardım çuvalını canla başla yardım ediyor. Bizler bu ülkenin evlatları aynı acılarla yoğrulmuşuz. Bu ülkeyi de kolay kazanmamış bir milletiz. Acıların en büyüğü yüzyılın felaketi dediğimiz büyük afet sonrası bir olduk birbirimizin acılarını yaralarını sarmak için.



Afet sonrasında oluşan kargaşa ve şok kriz yönetimlerinin yerine getirmeleri gereken öncelikli faaliyetlerin başında afetzedelerdeki “panik” duygusunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. (Şengün, 1998: 8). Zira kriz yönetimlerinin karşılaştığı sorunların önemli bir kısmı söz konusu panik ortamının yatıştırılamamasından kaynaklanmaktadır.

Esen’in belirttiğine göre, 1999 Marmara depremi sonrasında depremzedelerin her biri, kendi yakınlarına yardım edilmesini kriz yönetiminden istemiş, herkesin talebinin zamanında karşılanması mümkün olmadığından bu konuda iletilen mesajlar tam olarak yerine kavranamamıştır. Ayrıca, felakete uğrayan insanlar, korku ve panik içinde mantıklarını kaybetmiş olarak kendileri ile aynı durumdaki kriz yöneticilerini tamamen etkilemiş, duygular kontrol edilememiştir.

Örneğin futbolcu Burak Öksüz, annesiyle birlikte çöken binada son anda kurtuldukları ortaya çıkmıştı. Oyuncunun saatlerce yağmur altında yalın ayak yürüdüğü fark edilmiş ve şoka giren Burak Öksüz ve annesinin saatler sonra kendilerine zorla geldikleri öğrenilmişti.