Millet İttifakı’nın Bursa’da düzenlediği Millet Buluşması’nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, “Deprem gündemli bir apartman toplantısında aranızdan bir kişiyi seçip ‘Bütün daireler hakkında sen karar ver, satılacak mı, yıkılacak mı, ne yaparsan yap. Her şeye sen karar ver’ der misiniz? Bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan’a teslim etmeyin” ifadelerini kullandı. Babacan, “Tek turda kazanacağız, istişareyle yöneteceğiz” dedi.

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘6 Şubat depremlerinde hükümet adeta felç oldu’

“Deprem gündemini unutmayacağız, unutturmayacağız. Seçim gündemi ağırlıkta ama Bursa’da da İstanbul’da da Bingöl’de de İzmir’de de her hanede deprem konuşuluyor. İnsanlar, herhangi bir afette bu hükümete güvenmiyor artık. 6 Şubat depremlerinde ilk 2 gün, 3 gün insanlar enkaz altında can çekişirken, Malatya’da, Adıyaman’da enkaz altında soğuktan donarken hükümet adeta felç oldu. Bunun için insanlar çözüm arıyorlar.”

‘Tüm hayatınızın kaderini bir kişinin sözüne bırakamazsınız’

“Sizin apartmanlarda da bu aralar bu gündem var. İnsanlar birbirleriyle uzlaşarak oybirliği içerisinde hareket ediyor. Herkes için en iyi çözümü beraberce, ortak akılla oluşturuyorlar. Deprem gündemli bir apartman toplantısında aranızdan bir kişiyi seçip ‘Bütün daireler hakkında sen karar ver, satılacak mı, yıkılacak mı, ne yaparsan yap. Her şeye sen karar ver, bizim hiç söz hakkımız olmasın’ der misiniz? Çoluğunuzun çocuğunuzun yaşadığı apartmanın yaşadığı apartmanın akıbetini tek bir kişinin aklına emanet eder misiniz? Araştırmadan, soruşturmadan onlarca insanın hayatını tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırır mısınız? Evinizin belki de tüm hayatınızın kaderini tek bir kişinin sözüne bırakmazsınız, bırakmamalısınız.”

‘86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan’ın aklına emanet etmeyin’

“Nasıl evinizin, hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız, ülkenin kaderini de tek bir kişiye, tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz Açıkça söyleyeyim: Bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan’a teslim etmeyin. 86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan’ın aklına emanet etmeyin. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Gelin hep beraber şu tek kişilik sistemi, bu bozuk düzeni değiştirelim.”

‘Tek turda kazanacağız, istişareyle yöneteceğiz’

“Karşınızda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var. Buna, takım oyunu diyoruz. Yıldızlar karması, şampiyonlar ligi var. Tek akıl değil, ortak akıl var. Bir olacağız, beraber olacağız, ülkemizi istişareyle yöneteceğiz. Tek turda, ilk turda kazanacağız inşallah. Biz Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı çalışmamızın merkezine koyduk. Ülkemizin yarınlarını hep beraber inşa edeceğimizi biliyoruz. ‘Akıl akıldan üstündür’ diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz.”

‘Türkiye laboratuvar, insanlar kobay değil’

“Türkiye’nin tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne yapılan, hataların bedelinin tüm millete ödettirildiği bir ülke olmasını istemiyoruz. Türkiye kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Yeter artık. 86 milyon 1’den büyüktür. Türkiye 1’den büyüktür!”

‘Zenginleşeceğiz’

Konuşması sırasında cebinden 200 liralık banknot çıkaran Babacan, “2009’da tedavüle çıktığında değeri 134 dolar ediyordu. Bugün 9 dolar ediyor. Herkesin cebindeki 200 liralık banknottan 125 doları kim çaldı, kim aldı?” diye sordu.

Babacan, “Ne zaman ki tek bir kişi ‘Ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi’ dedi ve kafasına göre yalan yanlış talimatlarla ülkenin ekonomisini yönetti, enflasyon tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Bu hükümet döviz kurunu, enflasyonu, faizleri patlattı. Üç beş kişi varlığına varlık kattı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a, “Kim ne derse desin, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Sen sonucu söyle arkadaş. Başkanlık sistemi geldikten, tek yetkili olduktan sonra bu ülke ne hale geldi? Nasıl devraldın, şu anda ülke ne halde? Sonuç ortada” sözleriyle yüklenen Babacan, “Neyse ki son 3 gün. 3 gün sonra geliyoruz. Ortak akılla, altı partinin gücüyle ülkemizi ayağa kaldıracağız. Fert fert, birey birey zenginleşeceğiz. Hakla, adaletle, özgürlükle büyüyeceğiz” dedi.

‘Umut kazanacak, korku kaybedecek’

Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy çağrısı yapan Babacan, “Umut kazanacak. Öfke, nefret, korku kaybedecek. Sevgi kazanacak. Siz pusulaya tercih mührünü vuracaksınız, biz de Türkiye’nin yarınlarına damgamızı vuracağız” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ