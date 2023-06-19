Seçim bitti, yeni hükümet kuruldu..

Seçim süresince konu Suriyeli göçmenlerdi ve bir de boş tencere…

Eğitimli eğitimsiz tüm gençlerin iş bulamamasıydı konu…

Yani iş ve aş ana konumuzdu ve de dolaylı olarak eş konusu…

Çünkü evlenme oranları azalmış, nüfus artış hızı Avrupa da 4. sıraya kadar düşmüştü…

Ama içimize yuvanmış bir grup hariç…

Ama hiçbir muhalif bunları söyleyemedi, çıkan birkaç cılız ses de etkili olmadı.

Yani artık genç insanların ülkesi olmaktan hızla uzaklaşıyoruz, göstergeler öyle.

Suriyeli göçmenler konusu kimi iddiaya göre seçimin sonucunu belirledi…

Ve yine iddiaya göre, vatandaş yapılan ve seçmen statüsü kazanan Suriyeli sayısı milyonun üzerinde, bunların eşlerini ve çocuklarını da sayarsanız rakam daha da büyüyor…

Ama her nedense, muhalefet te bunu çok sıkça dillendiremiyor; burada elbette bir gariplik var… Ama çözmek zor…

“Göndereceğiz” dediler ama nasıl gönderileceği konusunda açık ifadeleri de yoktu, dolayısıyla da inandırıcı olamadı…

Sade vatandaş da bu göçmen sorununa akıl erdiremedi, bir Suriyeli sorunu var ama boyutu ne, toplumumuzun geleceğini nasıl etkileyecek. İşte bunları anlatan siyasetçi de çıkmadı…

Biz söyleyelim, yüksek enflasyon, işsizlik, anormal derecede artan ev kiraları ve ev fiyatları… Ve en önemlisi toplumsal dejenerasyon…

Ama asıl sorun toplumda yarattığı sosyal travma ve ahlaki çöküş…

Şunu unutmayalım göçmenler Türkiye’nin bugünün sorunu değil. Yıllardır özellikle doğu blokunun yıkılmasıyla Kafkaslardan Ukrayna’dan Moldovya’dan hatta Ermenistan’dan ve de Türk cumhuriyetlerinden gelen milyonlarca kaçak insan Türkiye’de çalışıyor..

Kimi evlerde yaşlı bakıyor, kimi bebek bakıcılığı, kimi ev temizliği yapıyor, kimi inşaatlarda çalışıyor…

Ama onlara yıllardır tepki gösteren yok… Bu hangi sosyoljik gerçekliktir sorgulayan yok. Niye sadece Suriyeli ve Afgan göçmene tepki var…

Asıl sorgulanması gereken konu bu ama ilgilenen yok, kimseler bu konuda yorum yapamıyor ve olası tehlikelerden söz edemiyor…

Artık düşünün işverenler çekinmeden ucuz Suriyeli işçi arıyor… Bizim insanımız da asgari ücretli iş arıyor… Ne paradoks ama…

Göçmenlerde doğurganlık oranı yüzde 5’in üzerinde olduğu söyleniyor… Bunun şifrelerini çözen de yok… Niye bu kadar hızlı çoğalıyorlar…

Bilende tepki çekeceği için söylemiyor…

Asıl ilginç olan, kendini milliyetçi, diye tanımlayan ahalinin “toplumun soybağından giderek koparacak” olan bu oyuna seyirci kalması…

Bu gidişle yakın bir gelecekte “Anadolu Türklüğü” kavramı tarih olacak gibi görünüyor…

Göçmenlerin toplum içinde davranışlarının sonuçları bu ekonomik bunalımın artması ile daha vahim sonuçlar doğurabilir endişesi bazı toplum bilimcilerde yerleşik bir fikir…

Suriyeli göçmene bakış açısı kimi kesimlerce giderek “ırkçılık gibi” tanımlanmaya başlanması da ayrı bir muamma..

Bir başka sorunda bu insanların büyük bir hızla deprem bölgesine taşınıyor olması…

Bunlar bir inşaat çalışanı mı olacak yoksa orada ki demografik yapıyı mı değiştirecek…

Soru çok, cevabı yok… İnşallah birleri kışkırtıp göçmenlerle yerleşikleri karşı karşıya getirmezler..

İşte o çok kötü olur…