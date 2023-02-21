Kadınların, mesaneleri üzerinde eskisi kadar kontrol kuramamaları sonucu meydana gelen ve kişinin ‘’altına kaçırması’’ ile sonuçlanan duruma idrar kaçırma denir. İdrar kaçırma sorunu genelde ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkar. İlerleyen yaş ve bazı travmatik olaylar; mesaneyi kontrol eden kasları ve bağ dokuları zayıflatabilir. Bu da kadınların mesanelerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Sonuç olarak idrarını tutamama ve idrar kaçırma gibi olaylar yaşanır.

İdrar Kaçırma Sebepleri Nelerdir ?

Kadınlarda idrar kaçırma sebepleri arasında en sık rastlanılanları şunlardır;İlerleyen yaşla kasların ve dokuların zayıflaması,vajinal enfeksiyonlar,idrar yollarında ve böbrekte taş oluşumu,birtakım sinir sistemi hastalıkları,çeşitli ilaçların kullanımı ve idrar torbasında sarkma.

Bunlara ek olarak farklı hastalıklar da kadınlarda idrar kaçırmaya sebep olabilir. Bu hastalıkların tespiti ve tedavisi için bir kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir.

İdrar Kaçırma Çeşitleri

İdrar kaçırma durumu meydana gelme şekline göre farklı gruplar altında değerlendirilir. İdrar kaçırma türleri arasında şunlar yer alır;

Taşma Tipi Üriner İnkontinansı: Taşma tipi idrar kaçırmada mesane idrar ile dolar. Ancak bu dolma normalde olduğu gibi kişide tuvalete gitme ihtiyacı doğurmaz. Bu da mesanenin taşması sonucu idrar kaçırma ile sonlanır.

Sıkışma Tipi Üriner İnkontinansı: Sıkışma tipi idrar kaçırmada hastalar aniden tuvalete gitme ihtiyacı duyarlar ve genelde tuvalete kadar kendilerini tutamazlar. Bunun sonucu olarak da idrar kaçırma meydana gelir.

Stres Tipi Üriner İnkontinansı: Stres tipi idrar kaçırmada dolu olan mesane üzerinde ani bir gerilim ve basınç oluşur. Bunun sebebi genelde kahkaha atmak, öksürmek, hapşırmak veya ağırlık kaldırmak gibi eylemlerdir. Mesane kasları üzerine binen ani basınç, kişinin idrar kaçırmasına yol açar.

Karışık Tip Üriner İnkontinansı: Karışık tip idrar kaçırma, stres tipi idrar kaçırma ile sıkışma tipi idrar kaçırmanın birlikte görüldüğü durumdur. Taşma tipi idrar kaçırma da duruma eşlik edebilir. Mix tip idrar kaçırma olarak da bilinir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıldır ?

İdrar kaçırma tedavisi, hastanın problemlerine yönelik özel yaklaşımlar gerektirir. İdrar kaçırma tedavisi kapsamında hastanın detaylı bir muayenesi yapılır. Muayene sırasında çeşitli görüntüleme teknikleri ve özel tetkikler kullanılabilir. Böylece hastanın idrar kaçırmasına sebep olan sorunlar tespit edilmiş olur.

Daha sonrasında ise bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi süreci başlar. Her hastalık kendilerine özel tedavilerle ortadan kaldırılır. Buna ek olarak ileri yaşa bağlı yaşanan idrar kaçırma durumlarında, hastaların mesane kaslarını ve bağlarını güçlendirmek için özel egzersizler uygulanır.

Böylece hastalar idrar kaçırma sorunlarından kurtulabilir, utanç verici durumlar yaşamaktan korkmadan sosyal yaşamlarına devam edebilirler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi