İslam alemi, 23 Mart Perşembe günü

yılın ilk orucunu tutacak

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşan Müslümanlar, bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.

21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı başlayacak. Bu kapsamda Ramazan 29 gün çekmiş olacak.

Vatandaşlar, 1 ay yani 30 gün sürecek sanılan Ramazan'ın neden 29 gün olduğunu sorguluyor.

Konuya ilişkin Diyanet'ten de açıklama geldi.

Peki, 2023 Ramazan ayı neden 29 gün sürecek? İşte sebebi...

Bu Ramazan 29 gün

Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.