Bu seçim; ideolojik, sağ-sol, etnik veya mezhepsel ayrışımı içeren bir seçim olmayacak. Çünkü iktidar adayı her iki ittifakta da her tür görüş bulunmakta.

Peki neyi seçeceğiz?

Türkiye’de 5 yıldır yaşanan bir sistem var. Halkımız; yaşayarak gördüğü bu “Başkanlık Sistemi” ile mi yoksa gerçekleştirileceği ifade edilen “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ile mi yönetileceğine karar verecek.

Memnunsa “devam” diyecek, değilse yeni sistem arayışının önünü açacak. Mesele bu kadar basit. Seçim sürecinde kimseyi kırmaya, çatışmaya gerek yok.

SEÇİM NASIL KAZANILIR?

Seçim sadece verilen oylarla kazanılmaz…

Bazen oyların verilmesi sonrasında; oyların sayılması, listelerin tutulması, onların bilgisayara kaydedilmesi, o liste ve oy pusulalarının ilgili kurula nakli sırasında kazanılır.

Bazen oy kullanma sırasında; mühürsüz pusulaların kabul edilmesi, nasıl olsa “kaybettik” ya da “kazandık” düşüncesinde olan rakip parti yetkililerinin sandıkları terk etmesiyle kazanılır.

Bazen de sandığa gitmeden önce; hanelere nereden eklendiği bilinmeyen insanlar veya binalarda olmayan hanelerde ikamet ettiği gösterilen insanlarla kazanılır.

Atmış küsur haneli binada, seksen küsur hane varmış gibi listeler ortaya çıkınca aklıma geldi. Üstelik de itiraz edilecek makam yok, edilen itirazlara cevap yok, durum da bir düzeltme yok.

Bu duyduğumuz, bildiğimiz… Ya bilmediklerimiz!