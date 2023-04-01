“Türkiye Yüzyılı” konu başlığı çerçevesinde gerçekleştirilen röportaj sorularına İstanbul Düşünce Enstitüsü Başkanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge Milletvekili aday adayı Mustafa Şatıroğlu’nun cevaplarına gelin birlikte bir bakalım.

1- İstanbul Düşünce Enstitüsü Başkanı Mustafa Şatıroğlu kimdir?

Trabzon Çaykara doğumlu olan Şatıroğlu 1974’te Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi İnşaat bölümünden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Şehir Sağlığı Tekniği alanında Yüksek Lisans yaptım. Halen Uluslararası Balkan Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dalında Doktora eğitimine devam ediyorum. İDE İstanbul Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını yapmaktayım. İDE bünyesinde yayınlanmakta olan Milli Düşünce Gazetesi’nin kurucusu, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyorum.

2-Kurucusu oluğunuz İstanbul Düşünce Enstitünün amacını açıklayabilir misiniz?

Milli ve yerli bir düşünce bakışı etrafında temel değerlerimize bağlı, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlerine inanan, ülkemizin güçlü, hür ve bağımsız varlığını esas kabul eden, milli, manevi ve moral değerlerimizi güçlendiren, çağdaş, mutlu, müreffeh ve ileri bir toplum hedefine yönelmiş, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlamış, sosyal hukuk devleti ve sivil toplum ilkelerini içine sindirmiş bir Türkiye’nin inşasına katkı sağlamak…

3- AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adaylığı başvurunda bulundunuz. Siyasete girmekteki gayeniz bedir?

Aziz milletimizin üstüne çöken kara bulutları dağıtacak medeniyet ve ahlak hareketini yüklenen hızlı trenin adaletle bütün yurdumuza yayılmasını sağlayacak tekerleğinin tümseklerden rahatça çıkmasına bir el değdirmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve onun fedakâr kadrosuna destek vermek için yola çıktım. Tecrübemle, birikimlerimle candan ve gönülden bu kutsal harekete katılmanın onur ve mutluluğunu duyuyor, hizmet heyecanını yaşıyorum.

4-İstanbul sizce iyi yönetiliyor mu ve hak ettiği marka değerini buluyor mu?

Maalesef İstanbul son 5 yılda tarumar edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimler öncesi ifade ettiği gibi İstanbul'un tarihi, kültürel ve fiziki yapısı maalesef çok hoyratça kullanılmış kaynakları hovardaca harcanarak tüketilmiştir. Bilhassa son 4 yıl İstanbul’un görüp göreceği en basiretsiz ve beceriksiz bir yönetimle idare ediliyor. Ulaşım yakında felç olacaktır, su sorunu yakında krize dönecek kentsel dönüşümün yapılamaması nedeniyle Allah korusun gelebilecek bir deprem sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye'nin büyük zarar görmesine sebep olacaktır.

5-İstanbul 2. Bölge milletvekili aday adayı olarak İstanbul ile ilgili bize 3 projenizi söylerimsiniz?

1...İstanbul 2.Bölge için öncelikle tarihi adanın korunması, İstanbul’un en kıymetli tarihi kültürel ve dini abidelerin ihya edilmesi için özel projeler yapmak, sur içi bölgesini tamimiyle motorlu araç trafiğine kapatmak ve sur içinde bulunan yapıların uygun bir tasarımla kentsel dönüşümünü sağlamak için ilgili Belediye ile özel çalışmalar yapmak gerektiğine inanıyorum.

2...İstanbul’un Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer ilçeleri için Haliç Boğaz kanalının açılması projesini hayata geçirmek için azami gayret edeceğim. Bu proje Kanal İstanbul gibi İstanbul’un değerini artıran turistik ve konfor cazibesini geliştiren bir proje olacaktır...

3...İstanbul için özel bir kimlik kartı ve bilinci geliştirmek, yabancılara emlak satışını sınırlamak ve İstanbullulara İstanbul’un kültür ve medeniyetimizin başkenti göz bebeğimiz gibi bakılması ve korunması için eğitici bilinçlendirici projelere önem vermek...

6- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerini bir “Kader seçimi” olarak niteledi ve aksi sonuçların ülkemiz açısından telafisinin mümkün olmayacağını söyledi. Sizin konu hakkında düşünceniz nedir?

Sn. Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi tüylerimizi diken diken edecek bir gerçektir. Aynı kanaati taşıyorum.2023 seçimleri Türkiye yüzyılının kapısının anahtarıdır. Ancak aziz milletimiz müsterih olmalı. Çünkü; Cumhur İttifakı bizim yegâne çıkış kapımız ve soluk borumuzdur. Bu millet yanlışa oy vermez. Aday olma sebebim bu kutsal harekete Sn. Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak sonuna kadar destek vermektir.

7-Yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapıldı. Azerbaycan’ın inisiyatifiyle "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla 16 Mart günü Ankara'da düzenlenen zirvenin önemi sizce nedir?

Bu zirve çok isabetli bir kararla uğradığımız Asrın Felaketi nedeniyle Ankara'da yapıldı. Önemli kararlar alındı ve Türk Devletleri Teşkilat yapısı da önemli bir dinamizm kazanmış oldu. Deprem ve felaketlere karşı TDT acil müdahale biriminin İstanbul’da kurulması kararı ile afet ve risklere karşı yardım fonunun oluşturulması kararın alınması çok önemli bir adım olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği politikalara BTD Teşkilatının tam destek vermesi ve Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi de alınan bir diğer önemli karardır. Ayrıca KKTC'nin gözlemci üye olarak yerini alması bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda atılan başka bir önemli adımdır.