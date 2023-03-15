Dava partiler üstüdür. Unutmayın kazanılması gereken seçim değil savaş var. Yenilmesi gereken parti değil sistem var. Halk, parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor.

1)ABD Türkiye'yi çembere alıyor. Yunan adaları ve Trakya sınırına kadar üs kurdu. PYD'yi silahlandırıp bölgeye üs kurdu. ABD Türkiye'yi tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısını senatoya sundu. Türkiye'ye baskıyı artırdı. Türkiye'de lider, otorite ve yönetim boşluğu oluşmasını bekliyor.

2) 2025'e kadar kadar parçalanacak 25 ülkeden biri de Türkiye idi. 2013'ten sonra oluşturulacak bir otorite boşluğu ile Türkiye işgale açık hale getirilip en az üçe bölünme planı uygulanacaktı. İlk hedef otorite boşluğu idi. FETÖ otorite boşluğu oluşturmakla görevlendirildi.

3) Ve bölme mesajını verdiler. New York Times Gazetesi 2016 yılında ABD Başkanı Wilson'un 100 yıl önce çizdiği Türkiye'yi üçe bölen haritayı tekrar yayınladı. Times Gazetesi ABD derin devletine bağlı. Uygulayacakları planların mesajı gazetede verilir. Resimdeki o harita.

4) Haritanın paylaşıldığı 2016 yılı 15 Temmuz Darbesinin yılı. Tesadüf değil. Haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge Uluslararası Constantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu’da Ermenistan, Güneydoğu Anadolu’da Kürdistan, orta bölge Türkiye diye bölünmüş.

5) Geçen sene CHP İzmir belediye başkanı Tunç Soyer İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olması gerektiğini söyledi. Wilson haritasında İzmir ayrı bir devlete bağlı olarak görünüyor. Tunç Soyer'in de Wilson gibi bir mason olduğunu bilmeyen yok. Soyer'in konuşması tesadüf değil.

6) ABD derin devletine çalışan Henry Kissenger: "Kıyamet Savaşı olacak, Ortadoğu'daki dengeler tamamen değişecek. 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 7 ülkeden biri kesinlikle Türkiye olacak" demişti. Türkiye'yi işgal edip stratejik bölmeyi yapacaklar.

7) FETÖ darbe girişimini organize eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer’in odasında ele geçirilen dokümanlarda, Türkiye’yi iç savaşa sürekleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edildi. FETÖ bu kirli kurguya hizmet ediyordu. Hizmet hareketi (!)

8) Planları şöyleydi: Deniz Kuvvetelerini FETÖ ile ele geçir. Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir. 15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapa pasifize et. Akdeniz, Suriye, Afrika,Ortadoğu'da Türkiye'siz paylaşım yap, harita çiz. Tüm planları bozuldu. Örtülü Savaştayız.

9) Türkiye neden bölünecek. Güneydoğu petrol denizi. Uzaydan tespit edildi. Çökecekler! Kapadokya'ya kadar Büyük İsrail toprağı. Bölünmeden çökemezler. Bölgede güçlü devlet ve otorite istenmiyor. Irak, Suriye, Libya, Türkiye, İran gibi. Bölünüp minimalize edilecek.

10) Türkiye 2016-2021 arasında otorite ilan ederek oyunu bozdu. İçeride bölme odakları tasfiye edildi. Dışarıda kuşatma odakları askeri operasyonlarla delindi! Akdeniz'e inip Libya ile anlaşarak savunma kalkanı kurduk. Ordu, MİT ve silahlar hızla modernize edildi.

11) 2016'dan sonra ABD Yunanistan'ın kuzeyinden güneyine kadar askeri olarak yerleşmeye başladı. Silah ve savaş mühimmatı yığdı. Ve hala yığmaya da devam ediyor. Tam bu arada dünyanın gözü önünde Yunan vekil 2020'de Türkiye bayrağını ikiye yırttı. Mesaj net. Türkiye'yi böleceğiz!

12) Türkiye büyük hamlesini yaptı. MİT için güvenlikli ve aktif olacak KALE adında bina yaptı. Metafizik istihbarat ve yüksek teknoloji eklendi. Dinleme ve sızma imkansız. Dış operasyon izni verildi. İsrail Hakan Fidan üzerinden KALE'yi tehdit etti. Çünkü MİT'i kaybettiler!

13) Kritik bir 10 yıl başladı. Saldırılar artacak.Türkiye TSK ve MİT'i temizleyip milli silahlarla modernize ederek savunma için hazır hale getirdi. ABD ve İsrail TSK ve MİT'i hedef tahtasına oturttu. FETÖ'nün temizlenmesi ile TSK ve MİT'i kaybettiler. Almak için gelecekler.

14) Birlik şart! Türkiye'de iç savaş çıkarıp otorite boşluğu planlıyorlar. Futbol, parti, ideoloji, ekonomi gibi birçok konu kaşınarak kontrollü kaos oluşturulacak. Darbe ve iç savaşın anahtar kelimeleri demokrasi ve özgürlük. Hedef petrol ve enerji kaynaklarının kontrolü.

15) Herkes uyanık olmalı. Parti kavgaları arttığı an ajanlar Türkiye'ye damlar. İç savaşı körükler. Dava partilerüstüdür. Unutmayın kazanılması gereken seçim değil savaş var. Yenilmesi gereken parti değil sistem var. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor.

16) Türkiye yakında büyük Mavi Vatan Tatbikatı yaparak meydan okuyacak. Sondaj gemileri ile Mavi Vatan'a yerleşme zemini kurdu. İHA-SİHA ile kukla piyonları etkisiz hale getirdi. Ayasofya ile stratejik mesaj verdi. Particilik ideolojisiyle düşünmeyin. Tarihin en büyük tehditiyle karşı karşıyayız.İçimizde bizden gibi görünen ruhu ve kalbi bizden olmayan vatan ve millet hainlerinin algılarına yalanlarına kanmayalım kendi elimizle kendi milletimize, kendi vatanımıza ve kendi devletimize ihanet etmeyelim. Bu millet bu vatan bu devlet batarsa hepimiz toptan batarız.”