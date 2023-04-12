İş dünyasındaki başarısını müzik sektöründe de devam ettirmeyi bilen Mustafa Akay, son single çalışması olan “Aşk-ı Müebbet”in yakaladığı başarı sonrası, bu kez çok farklı bir proje ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

“ Mustafa Akay Anlatıyor ” projesinde her şarkının sonunda hayata dair bir sorgulama var!

Prodüktörlüğünü Ömercan Özüaydın’ın yaptığı Songs4You etiketiyle 21 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini alacak olan “

MUSTAFA AKAY ANLATIYOR ” projesinde çok severek dinleyeceğiniz şarkılar, sanatçının kendi hayatı ve çevresindeki insanların yaşanmışlıklarından esinlenip ortaya çıkan hayattan küçük kesitler ile birleşerek bize hayatı bir kez daha sorgulatacak.