Güzellik sektörünün ünlü ismi Selin Sohtorikoğlu şarkıcılık hayalini gerçeğe dönüştürdü, ilk single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. “Yaşamak İçin”, Seyhan Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Sunuculuğunu yaptığı sağlık programlarıyla da tanınan güzellik ve estetik sektörünün tanınmış ismi Selin Sohtorikoğlu, müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Müziğe ilgisi henüz çocuk yaşta başlayan ve “İçimdeki en büyük aşk hep müzikti” diyen Sohtorikoğlu, üzerinde titizlikle çalıştığı ilk single projesini tamamladı.

ZEYD İLE DÜET YAPTI

Selin Sohtorikoğlu’nun “Yaşamak İçin” adlı ilk çalışması, Seyhan Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği Aysel Enez’e ait şarkının rap bölümünü Zeyd seslendirdi. Aranjörlüğünü Esad Fidan’ın üstlendiği “Yaşamak İçin”in klibi ise usta isim Erkan Nas’ın yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi.

DİLLERE PELESENK OLACAK

Selin Sohtorikoğlu, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Yaşamak İçin’i ilk dinlediğimde ‘Bu benim şarkım’ dedim. Aysel’e ‘Hemen başlıyoruz’ deyince şaşırdı, ‘Bu kadar hızlı mı?’ diye sordu. ‘Evet, bu kadar hızlı’ dedim. Ve başladık. Şarkımız rap bölümüyle o kadar lezzetli hale geldi ki, dinleyen herkes çok sevecek. Çok yoğun bir çalışma temposundan sonra dinleyicilerimle kavuşacak şarkım için çok heyecanlıyım. Herkesi duygularından vurmaya geliyorum. ‘Yaşamak İçin’ benim ilk çocuğum, ilk şarkım. Gerçekten heyecanımın tarifi yok, çok mutluyum. Her duygunun savruk olduğu, duyguların dipte yaşandığı, aşkların fastfood olduğu bu gündemde kalplere dokunmaya geldim. Bu şarkı dillere pelesenk olacak, kalpler şifa bulacak!”

YENİGÜN HABER MERKEZİ