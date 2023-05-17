Müşteriler ile markalar arasında çözüm köprüsü görevi gören Şikayetvar, geliştirdiği Trend 100 gündem tablosu ile Türkiye’nin en fazla merak edilen markalarını listeliyor.

Listede ilgili markaların sikayetvar.com’da yer alan sayfalarına gelen ziyaretçi artışının yüzdelik oranı görülebileceği gibi, söz konusu markalara tıkladığında açılan sayfalarda firmaların daha çok hangi konularla gündeme geldiği de kullanıcı kayıtları üzerinden görülebilir.

Trend100’e yansıyan örnek haber konusu için tıklayın:

0850 545 43 84’TEN GELEN “TESLİMATINIZLA İLGİLİ SORUNLAR YAŞIYORUZ” MESAJI NEDEN GÖNDERİLİYOR?

0850 484 06 99’DAN GELEN ŞÜPHELİ ARAMA İDDİALARI

Tüm Trend 100 tablosu için tıklayınız…