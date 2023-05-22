Müşteriler ile markalar arasında çözüm köprüsü gibi bir görev üstlenen Şikayetvar, markalarla ilgili ilginç bilgilerde veriyor. Buraları tıkladığınızda o markayla ilgili hem övgüyü hem yergiyi görebiliyorsunuz..

Markaların artışının yüzdelik oranı görülebileceği gibi, söz konusu markalara tıklandığında açılan sayfalarda firmaların daha çok hangi konularla gündeme geldiği de kullanıcı kayıtları üzerinden görülebiliyor ve size bilgilendiriyor.

Bu arada 850’li numaralardan gelen aramalara dikkat edilmesi özellikle belirtiliyor. “Teslimatınızla ilgili sorunlar yaşıyoruz” mesajları kimi zaman dolandırıcıların mesajı olabiliyor.

Yine 850’li numaralardan yapılan şüpheli aramalar konusunda dikkatli olmalı uyarısı yapılıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ