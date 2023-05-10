Toplumu kutuplaştırıcı ve bölücü bir dil kullanan siyasetçilerden sonra şimdi gazeteciler aynı dili kullanmaya başladı. Gerek siyasetçilerin ve gerekse gazetecilerin seçime sayılı günler kala bu tehlikeli dilden bir an önce uzaklaşmaları lazım. Seçim demokrasilerin gereğidir ve barış içinde yapılmalı ve neticelenmelidir.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimiyle ilgili olarak “Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş ‘50,2’ gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar” iddiasında bulundu. Alçı, bugünkü köşe yazısında “Ben her iki tarafın da ‘İlk tur’ takıntılı söylemini Türkiye için tehlikeli buluyorum” şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Alçı, daha sonra şunları yazdı:

14 Mayıs sükunet ve barış içinde geçmeli. Parti örgütlerinin “Son seçim 14 Mayıs” motivasyonuyla öyle geçmez. O yüzden herkesi sağduyuya davet ediyorum. 14 Mayıs gecesi bir şenlik ortamı olmalı, dehşet ortamı değil. İki tarafın da beklentisi bu kadar yükseltilirken benim 6 Mayıs 2023 tarihli yazımda tarif ettiğim olumlu tablo hayata geçmeyebilir. Endişeliyim. Tüm yurttaşlarımıza soruyorum… 14 Mayıs gecesi “Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu 50.2 ile kazanmıştır” diye açıklama yapıldığında hanginiz bunu olgunlukla karşılarsınız? Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş “50.2” gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar. Bu endişemi iki tarafa da ifade ettiğimde aynı şeyleri duyuyorum. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu çevresi diyor ki: “50.2’ye karşı 49.8 olsa haklısınız Nagehan Hanım ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz.”

Bu açıklama sosyal medyada tepki gösteren binlerce yorumdan bazılarını sizler için derledik...

- Valla ölmüş eşek kurttan korkmaz Nagehan Hanım. 50.01 bile olsa meşru ve yasal seçim sonucuna saygı duyulacak. Duymayana darbeci muamelesi yapılır. Herkes haddini, hududunu bilsin.

- Bağımsız ve tarafsız usta gazeteci Cüneyt Özdemir Nagehan Alçı'ya cevap verdi: "Birisi %50'yi geçti mi bu iş bitmiştir!"

- Ve akp’nin operasyon elemanı nagehan alçı

- Yüzde kaç olunca saygı duyacaksınız?

- Ümit Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: "Ben sizi son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum."