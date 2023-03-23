KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını Dr. Nabat Garakhanova üstlenirken bölüm yazarları arasında Şeyda Toprak, Ece Vahapoğlu gibi ünlü yazarlar yer aldı. Kitabın geliriyle depremzede çocuklara masal kitapları alınacağı açıklandı.

Dijitalleşen dünyada her alanda hızla dönüşüm yaşanırken özellikle anne babaların, çocukları için dijitalleşmeye adapte olması şart. Bilinçli ebeveynlerin hem kendileri hem de çocukları için dikkat etmesi gereken hususları, alanında deneyimli akademisyenler ve yazarlar, bu kitapta kaleme aldı. Aileler için birer rehber niteliğinde olan Dijitale Kalpten Bağlı Aile, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan yayınlandı. Kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığınıDr. Nabat Garakhanova üstlendi, aralarında Şeyda Toprak, Jenny Molendyk Divleli, Mustafa Savaşan,Ece Vahapoğlu, Pınar Erez, Hatice Yalçın, Nurhan Ünüsan, Çağrı Gümüş, Hatice Budak, Merve Büyükkaymaz, Neslihan Tuğba Küçükkoraş, Uğur Birkandan, Emine Erkoç, Gülriz Akaroğlu ve Ayber Acargibi hem akademi hem de iş dünyasından pek çok kıymetli isim, bölüm yazarı olarak kitaba katkı sağladı.

KİTABIN GELİRİYLE DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN MASAL KİTABI ALINACAK

Eser sadece ebeveynlere değil, aynı zamanda çocuklara da hitap ediyor. Kitabın masal ekinde sürükleyici ve bilgilendirici üç masal yer alıyor. “Neci’nin Diji Maceraları”, çocukların dijital dünya hakkında erken dönemde bilinç kazanmalarına katkı sağlayacak. Kitabın ilk baskısından elde edilen gelir ile depremzede çocuklar için masal kitapları alınmak üzere harcanacak.

GARAKHANOVA: DİJİTAL EBEVEYN OLMAK GEREK

Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, ebeveynlerin dijital dünyanın dilini öğrenmesi gerektiğini ve çocuklarıyla birlikte adapte olması gerektiğini belirterek bu kitabın da yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi. Garakhanova, “Kitabın her bölümünde bir uzman belli noktalara değindi. Çocukları yetiştirirken nelere ihtiyaç olduğunu anlattık. Kitap sadece ailelere değil çocuklara da hitap etsin diye masallar yazdık. Neci'nin Dijital Maceraları adı altında üç farklı masal kaleme aldım. Çocukların dijital dünya hakkında erken dönemde bilinç kazanmalarına katkı sağlayacak” dedi. Dijital ebeveyn olmanın öneminden bahseden Dr. Garakhanova, anne babaların düjital dünyayı araştırıp, inceleyip çocuğuyla beraber o deneyimi yaşaması gerektiğinin altını çizdi: “Şimdiki çocuklar her şeyi sanal dünyadaki gibi zannediyor, hayal ile gerçeği karıştırıyor. Onları o sanal dünyaya bırakmamalıyız. Bu konuda, çocuklarımızla anlaşarak önlemler almalıyız. Bu önemleri almak için de dijital okuryazar olmalı ve çocuklarımızla doğru bir iletişim kurmalıyız.”

TOPRAK: ALFA KUŞAĞI İÇİN DÜNYANIN SINIRI YOK

Kitapta “Eyvah! Alfa Kuşağı Geliyor” başlığı ile bir bölüm kaleme alan Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeyda Toprak, Alfa kuşağı çocuklarının gelişmiş teknoloji sayesinde bilgiye hızla ulaştığını ve uyum sağladığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Alfa kuşağı için artık dünyanın sınırları diye bir şey yok. Bu çocuklar dijital platformlarda oyun oynuyor, aynı dizileri takip ediyor, yeni diller öğreniyor. O yüzden çevrimiçi alfa kuşağını teknolojiden uzak tutmak mümkün değil. Elbette belli kullanım sınırlamaları getirmek faydalı olabilir ama önemli olan ailenin ve okulun bu konuda çocuklarla doğru iletişim kurması ve iş birliği içerisinde hareket etmesi. Üç çocuk annesi olarak bu konuda edindiğim deneyimler bana dijitalleşme konusundaki kaygılarımızın ancak yine çocuklarımızın yanında olarak, onların ilgilendiği dijital içeriklerle ilgili onlara sorular sorarak giderebileceğini gösterdi. Dijitalleşmeye uyum sağlamak farkındalık ve kabullenmeyi gerektirir. Çocuğumuzla mevcut anda kalabilmeyi, dikkatimizi o anda tutabilmeyi öğrenirsek hem onları daha iyi anlayabiliriz hem de kaygılarımızdan kurtulabiliriz. Bu kitabın özellikle bu farkındalığın oluşması için çok faydalı bir başucu kaynağı olacağına inanıyorum.”

VAHAPOĞLU: DİJİTAL VE GERÇEKLİK ARASINDA DENGE KURMALIYIZ

Dijital dünyaya adapte olabilmek için ebeveynlere büyük görev düştüğünü anlatan Sunucu, Yazar, Wellneas ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu ise görüşlerini paylaştı: “Dünya zaten dijitalleşmeye doğru gidiyor. Pandemi tüm dünyayı etkisi altına alarak ister istemez insanlığın bu konuda da bakış açısını genel olarak değiştirdi. Hem normalde çocuklarını bilgisayardan, tabletten ve cep telefonlarından uzak tutmaya çalışan aileler hem de değişen şartlarda tüm bu elektronik cihazlara muhtaç kalma durumu. Büyük bir ikilem yaşanıyor. Hem bir yandan okuldaki eğitimi sürdürmek, hem yeni çağın diğer çocuklarına ayak uydurmak, hem gelişen teknolojilere yetişmek için aslında bu cihazları tanıyor ve kullanıyor olmaları da gerekli. Gerçek bir ikilem itiraf ediyorum. Dengeyi kurmak dışında bir çözüm yok. Olabildiğince sıkmadan kontrol ederek, imkan vererek, sınır çizerek teknolojiyi kullanmasına olanak tanıyacağız. Ama çocuğumuzla kaliteli vakit geçirmek için de emek vereceğiz. Bize de görev düşüyor.”

