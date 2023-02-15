

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türkiye'de Deprem: Dolandırıcılar insanların acısını istismar ederek para kazanıyor' başlığını atarak yayımladığı haberinde şu ifadeler yer aldı;

''Kurtarma ekipleri harabelerde çalışmalarını sürdürürken, dolandırıcılar Türkiye ve Suriye'ye yönelik dayanışma dalgasından yararlanarak sözde bağışlardan para kazanmaya çalışıyor.''

Yunanistan ve Türkiye arasında esen dostluk rüzgarı ve dayanışmayı bile bu emele alet edenlerin olduğunu aktaran gazete internet ortamında oluşturulan Yunan arama kurtarma ekibinden bir kişinin Türk bir çocuğa sarıldığı görseli kullanan hesapların yalanlarını ortaya çıkardı.

Söz konusu olan bu hesabın Bitcoin olarak bağış topladığını da belirten gazete haberinde,

''Bu kullanıcı aynı gönderiyi 12 saat içinde sekiz kez yaptı. İki sözde bağış hesabından biri yine dolandırıcılık için kullanılmış'' ifadeleri yer aldı.

''Bu hesaplar daha fazla görünürlük elde etmek için genellikle Haber makalelerini retweetler veya ünlülerin ve kurumsal tweet'leri yanıtlarlar'' diye belirten gazete bu sayede daha fazla kişinin dikkatini çeken dolandırıcıların bu sayede birçok vatandaştan yardım aldığına dikkat çekti.

'PAYPAL BAĞIŞLARINA DİKKAT EDİN'

PayPal'de depremzedelere yapılan yardım bağışları için bu türden 100'den fazla hesap olduğuna dikkat çeken Kathimerini 'PayPal 2016'dan itibaren Türkiye'de faaliyet göstermeyi durdurduğu için uzmanlar, Türkiye'de yaşıyormuş gibi görünenlere dikkat edilmesini tavsiye ediyor' diye belirtti.

Benzer bir uyarı ise İngiliz Daily Mail gazetesinden de geldi. 'Sahte afet resimleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerle kandırılan hayırsever kurbanlar' başlığı ile çıkan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

''Dolandırıcılar afet bölgesinden görüntüleri sosyal medyaya koyuyor. Ama bağış isterken aslında kendi hesaplarını dolduruyorlar.'' diye belirtti.

İngiliz gazete bu hesaplardan birisinin 900 Dolar toplamayı başardığını yazdı.

HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTILAR!

Dün depremde 100 arkadaşını kaybettikten sonra İngiltere'den yardım ulaştırmak için harekete geçen Onur Şahin'i yazan İngiliz BBC bugün ise Süleyman Yıldırım'ın hikayesini okurları ile paylaştı.

BBC, depremden hemen sonra memleketine dönmek için İngiltere'den ayrılan Süleyman Yıldırım'ın yardım ulaştırmak için bölgeye gittiğini aktardı.

'AKSİ TEYİT EDİLENE KADAR HALA UMUT VAR'

'İnsanlar hala enkaz altında. Neyse ki yakın ailem iyi' diyen 39 yaşındaki adam sözlerine şöyle devam etti;

''Şimdiye kadar daha geniş aile üyelerinden 16'sını kaybettik ve enkaz altında 14'ünün daha olmasını bekliyorum. Aksi teyit edilene kadar hala umut var.''

'Gelmemin nedeni elimden geldiğince çok kişiye yardım etmek' diyerek ifadelerine devam eden Süleyman Yıldırım, İngiltere'deki ailesini geride bırakmanın zor olduğunu fakat Hatay'a da ailesi için geldiğini ifade etti.

39 yaşındaki adam 'En az iki hafta burada olmayı bekliyoruz. Birleşik Krallık'ta evimizde sorumluluklarımız var. Buraya yapmaya geldiğimizi başarmak ve ailelerimize geri dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız' ifadelerine yer verdi.

'Türkiyeli kurtarma ekipleri enkaz altından seslerin hala duyulduğunu söylüyor' başlığı ile çıkan ABD'li CNN bazı bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Al Arabia 'Katar, depremzedeler için Dünya Kupası mobil evlerini Türkiye'ye bağışladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Middle East Eye ise can kaybı baz alındığında depremin Türkiye tarihindeki en ölümcül afet olduğunu yazdı.



Nikei Asia 'Türkiye depremi, mega şehir İstanbul'un hazır olup olmadığı konusunda soruları gündeme getiriyor' dedi.

CBC News Ganalı milli futbolcu Christian Atsu'dan hala haber alınamadığını yazdı. Katar merkezli Al Jazeera bölgedeki son durumu Kahramanmaraş'taki muhabirinin yaptığı şu açıklama ile duyurdu; 'Bu şehir toplu mezarlığa dönüştü' ifadelerini kullandı.