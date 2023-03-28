Klasik müziğe yeni bir mekanda, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi bomontiada, Duende Global’in katkılarıyla b-sahne’de gerçekleştirdiği “HAPPENIN' with you” konser serisine 4 Nisan Salı akşamı Murat Cem Orhan & Evrim Özkaynak ikilisi ile devam ediyor.

Bugüne kadar Türkiye'deki bütün devlet senfoni orkestralarını ve opera orkestralarını yöneten, şeflik kariyerine ek olarak önemli bestelere de imza atan Murat Cem Orhan, her hafta farklı bir müzisyen veya grubu ağırladığı b-sahne’de bu kez kendisi, tiyatro ve müzik eğitiminden sonra sesi ve sahne performansıyla müzik dünyasında varlığını kanıtlamış olan Evrim Özkaynak’la birlikte sahnede bestelerini seslendirecek. Keyifli bir söyleşi ortamında gerçekleşecek konseri, sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde gerçekleşecek olan “After-Classics Party” takip edecek.

Yapı Kredi bomontiada b-sahne, 5 Nisan Çarşamba akşamı saat:20.30’da ise bağımsız komedyenlerin bir araya getiren TuzBiber’in en iyi 6 komedyeninin 15’er dakika sahne aldığı “TuzBiber 6’lı” şova ev sahipliği yapacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ