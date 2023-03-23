Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 22 Mart’ta vizyona giren John Wick: Chapter 4, Louis Tomlinson: All of Those Voices ve 24 Mart’ta vizyona girecek Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu hafta da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Animeden müzikale, komediden korkuya ve gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. John Wick: Chapter 4, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Louis Tomlinson: All of Those Voices, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmlerinin vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor.

24 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Keanu Reeves’in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick: Chapter 4, 22 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverleri 2 saat 49 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadele etmesi anlatılıyor.