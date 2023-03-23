Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 22 Mart’ta vizyona giren John Wick: Chapter 4, Louis Tomlinson: All of Those Voices ve 24 Mart’ta vizyona girecek Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu hafta da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Animeden müzikale, komediden korkuya ve gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. John Wick: Chapter 4, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Louis Tomlinson: All of Those Voices, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmlerinin vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor.
24 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
Keanu Reeves’in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick: Chapter 4, 22 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverleri 2 saat 49 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadele etmesi anlatılıyor.
- One Direction hayranlarını sinemalara çekecek Louis Tomlinson: All of Those Voices, One Direction grubunun üyelerinden Louis Tomlinson'ın çıktığı kişisel müzikal yolculuğunu gözler önüne seriyor. 22 Mart’ta vizyona giren film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis'in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.
- Anime tutkunlarının merakla beklediği Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Haruo Sotozaki’nin yönetmenliğide izleyicileri 110 dakikalık aksiyon dolu bir yolculuğa çıkartıyor. Tanjiro Kamado’nun ailesinin acımasızca öldürülmesinin ardından küçük kız kardeşi Nezuko'yu tekrar insana dönüştürme umuduyla iblis avcısı olmaya karar vermesiyle başlayan hikaye, yoldaşlarıyla birlikte yüksek rütbeli iblislerle karşılaştıkları bir göreve çıkmasıyla devam ediyor.
- Onur Aldoğan’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Gerçek Cinler 2, çalışmak için geldikleri İstanbul'da cinlerle karşı karşıya gelen Özge ve Nisa'nın hikâyesini anlatıyor. Film, Özge ve Nisa’nın çalıştıkları medya şirketine gönderilen cin görüntülerinin ve takıldığı anda cinlerin musallat olduğu bir madalyonun başlarına iş açmalarını konu ediniyor.
- Francis Veber'in 1976 yılında çektiği kült film "The Toy"dan esinlenen Özel Bir Hediye (The New Toy), Fransız yapımı bir komedi filmi. Film, lüks eşya mağazasında gece bekçisi olarak çalışan Sami’nin içerisine düştüğü eğlenceli macerayı konu ediniyor. Fransa'nın en zengin adamı olan Philippe Etienne, oğlunun doğum günü için mağazasından ne isterse sahip olabileceğini söylemesi ve oğlunun yeni oyuncak olarak güvenlik görevlisi Sami'yi seçmesi eğlenceli hikayenin henüz başlangıcıdır…
- Korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanacak bir diğer film Motelde Katliam, Murat Kuşçu ve Feyza Aydın Kılıç yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum'a gelen bir ailenin, burada kaldıkları motelde başlarından geçenleri anlatıyor.