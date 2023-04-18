8.999 TL olan hesaplı fiyatı ve 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken TOSHIBA 55UL2163DT/2 55" Ultra HD Smart TV bu hafta satışa sunuluyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişlerine sahip bu yeni nesil televizyon, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliğiyle de kullanıcılarına Exxen, YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolay erişim imkânını sağlıyor. Kaçırılmaması gereken ürün 3 yıllık Vestel garantisiyle A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de tüketicilerl e buluşuyor. 4K Ultra HD özelliğiyle bu hafta satışa sunulan bir diğer televizyon HI-LEVEL 55UHL730 55" Ultra HD Smart TV ise 3 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, Wireless Display ve dahili UHD uydu alıcısına sahip. Dahili Wi-Fi özelliğiyle de YouTube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolayca erişmenizi sağlayacak bu televizyon 6.599 TL’lik fiyatı ve 2 yıllık Vestel garantisiyle sizleri bekliyor. Full HD görüntü kalitesine sahip TOSHIBA 43L2163DT 43” Full HD Smart TV, dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, dahili Wi-Fi ve Wireless Display özelliklerinin yanında, Exxen, Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına da kolay erişim olanağı sunuyor. 3 yıllık Vestel güvencesindeki bu televizyon, ücretsiz montaj imkânı ile sadece 5.899 TL’ye satışa çıkıyor. ONVO OV32102 32’’ Uydu Alıcılı HD LED TV ise 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi ve 200 Hz özelliklerinin yanı sıra 2.299 TL’lik fiyatı ve 2 yıllık Onvo garantisiyle birlikte A101 mağazalarında satışta. Birbirinden Kullanışlı Özellikleriyle Beyaz Eşyalar A101’lerde Sizleri Bekliyor 20 Nisan’dan itibaren A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkarılacak olan kaçırılmayacak beyaz eşya 242 litre net hacme sahip SEG ST 283 Buzdolabı. 200 litre soğutucu hacmi, 42 litre dondurucu hacmi, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, çift kapı, LED aydınlatma, 223 kWh/a enerji tüketimi gibi daha nice avantajlı özellikleri bulunan bu ürün, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.499 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor. FreeBuds 5 Huawei ne zaman satışa çıkacak? FreeBuds 5 Huawei fiyatı ne kadar? Bu hafta müşterilerle buluşan bir diğer beyaz eşya olan SEG SCM 7101/CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi ise 7 kg yıkama kapasitesi, 1000 devir, günlük 60dk./60oC, çocuk kilidi, 15 program, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve zaman erteleme özelliklerine sahiptir. 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altında bulunan bu ürün 5.099 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de. Verimli ısı izolasyonlu SEG Termosifon 80 L, limit termostat, silindirik gövde tipi, mekanik kontrol paneli, ayarlanabilir kontrol yöntemi, 25-75 sıcaklık aralığı, 2000 W ısıtma gücü, paslanmaz çelik rezistans, titanyum emaye özelliği, korozyon önleyici sistem, verimli ısı izolasyonu, yüksek su basıncına karşı dayanım, 10 Bar (1 Mpa) emniyet ventili ve 100 ° aşırı ısınma koruması gibi çeşitli özelliklere sahip. 21.5/23.5 kg ağırlığında ve 427x865 cm boyutunda olan bu ürün 2.999 TL fiyatı ve 2 yıllık Vestel garantisiyle birlikte kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında bulunuyor. SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi, 12 kişilik bulaşık yıkama özelliğiyle kalabalık sofralarda endişesiz dakikalar yaşanmasına imkân sağlıyor. Ön yıkama, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama gibi 6 farklı programı olan makinenin, zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği de bulunuyor. Pratik ve rahat kullanım olanağı sunan bu bulaşık makinesi, 2 yıl Vestel garantisi ve 5.499 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor. Kaçırılmayacak bir başka beyaz eşya olan FLAVEL FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu ise 95 litre kullanılabilir hacim, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı yönü, 3 çekmece (1 çekmece + 2 flape kapak), 209 kWh/a yıllık enerji tüketimi, 37 dBA ses seviyesi gibi çeşitli özelliklere sahip. Bu kaliteli ürün 2 yıllık Flavel garantisi ile sadece 2.799 TL fiyatıyla A101 mağazalarında. Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler A101 Marketlerinde Yerini Alıyor Bu hafta satışa çıkan ve 4.999 TL’lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken XIAOMI 10C 4GB/128 GB Cep Telefonu, 6,71 inç damla çentikli ekranı, 4 GB RAM’i, 128 GB dahili hafızası, Snapdragon® 680 işlemcisi, 5.000 mAh pil kapasitesi, 18 W hızlı şarj desteği ve USB Type-C bağlantı tipiyle alıcılarına pratik ve rahat kullanım olanağı sunuyor. 50 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla birbirinden güzel anılarınızı biriktirebileceğiniz bu telefon, parmak izi sensörü ve yapay zekâ özellikli yüzle kilit açmasıyla da güvenliği en üst seviyede tutuyor. 2 yıl garanti kapsamındaki ürün farklı renk seçenekleriyle A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor. SANDISK 64 GB Micro SD Kart ile dahili hafıza problemi ortadan kalkıyor. 100 MB/sn.ye varan aktarım hızıyla kullanıcılarına pratik bir hizmet sunan ürün, 2 yıl garantisi ve 119 TL olan fiyatıyla satışa sunuluyor. SANDISK 64 GB USB 3.2 Bellek sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sunuyor. Kullanımı oldukça kolay olan ürün, 100 MB/sn. transfer hızı, ücretsiz Rescue Pro data kurtarma yazılımı özellikleriyle ve 2 yıl garantisiyle sadece 129 TL. Yaklaşık 4 saat kullanım süresiyle LENOVO LP40 Bluetooth Kulaklık alıcılarına kaçırılmayacak müzik deneyimi fırsatı sunuyor. Bluetooth versiyon 5.0, 10 metre çekim mesafesi, 230 mAh şarj kutusu ve kulak üstü dokunmatik kontrol özellikleriyle öne çıkan bu kulaklık, 2 yıllık garantisi, 239 TL fiyatı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle müzikseverleri bekliyor. A101 Oyunseverleri Unutmuyor A101 ile oyun keyfiniz katlanıyor. PIRANHA Gaming Klavye 149 TL, PIRANHA Gaming Kulaklık 159 TL ve kumaş kablolu PIRANHA Gaming Mouse ise 79,95 TL. Üstelik bu ürünlerde 2 yıl garanti de içinde. PIRANHA PUBG Oyun Kolu ile PUBG oynamak çok daha keyifli hale geliyor. Ayarlanabilir mandal ve sabitleme ayağı özellikleriyle satışa sunulan ürün 2 yıl garantisiyle ve sadece 34,95 TL fiyatıyla tüm A101’lerde. PC ve MAC ile uyumlu, 1080P Full HD görüntü kalitesi bulunan PIRANHA Full HD PC Kamera sayesinde görüntülü konuşmak artık daha keyifli. Görüntülü arama, mikrofon, USB tak-çalıştır, 2.0 MP kamera özellikleri ve 2 yıl garantisi bulunan bu ürün 79,95 TL fiyatıyla sizleri bekliyor. Müzik dinlemekten keyif alanlar ve oyun oynarken gerçeklik arayanlar için kaçırılmayacak bir ürün olan PIRANHA Stereo 1+1 Hoparlör telefon, tablet ve bilgisayar ile kolay uyumu sayesinde oldukça kullanışlı. 3,5 mm bağlantı, kablodan ses kontrolü ve 2x3 W stereo ses çıkış gücüne sahip hoparlör, 2 yıl garantisiyle sadece 89,95 TL. PC ve MAC uyumlu PIRANHA USB Çoklayıcı ise 4xUSB 2.0 girişi ve tak-çalıştır özelliklerine sahip. 49,95 TL fiyatında olan bu ürün ayrıca 2 yıllık garanti kapsamında bulunuyor. Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar A101’de SINGER M1605 Dikiş Makinesi, 6 değişik dikiş ve dekoratif desen, 4 adımda ilik açma, -5mm zikzak genişliği, 3 kademeli zikzak genişliği, 3 ayrı seçenekte dikiş uzunluğu, serbest kol dikişi, geri dikiş, çevrilebilir desen seçici ile desen seçme, yarım devir, düğme dikebilme, fermuar dikebilme, sürfile dikişi, çift iğne ile yan yana paralel dikiş dikebilme ve daha nice özellikleri ile oldukça kullanışlı bu ürün 2 yıllık Singer garantisiyle ve 1.999 TL’lik fiyatıyla A101 marketlerinde. FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge sayesinde gündelik ev temizlikleri kolaylaşıyor. Multi Cyclonic torbasız filtreleme, otomatik kablo sarma, 5 metre kablo, spiral hortum ve süpürücü gövde, kenar-köşe ve koltuk döşeme aksesuarları gibi gelişmiş özelliklere sahip bu süpürge sadece 1.249 TL. 3 yıl garantisi bulunan ürün, farklı renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşuyor. Karıştırma, doğrama, dilimleme, 2 farklı rendeleme ve çırpma fonksiyonları ile 6 farklı kullanım olanağıyla HOMEND Functionall Multi Blender Seti, 2 yıllık garantisi ve 699 TL’lik uygun fiyatıyla satışa sunuluyor. 1700 W gücündeki bu ürün, 1,5 L doğrayıcı hazne kapasitesi, paslanmaz çelik çırpıcı ve bıçakları ve 2 kademe hız ayarı özellikleriyle sizleri bekliyor. Birbirinden sağlıklı, yağsız yemekleri yapabileceğiniz ve 6 litre hacme sahip XIAOMI Airfryer Yağsız Fritöz, 40-200 °C geniş sıcaklık aralığı, 40-80 °C düşük sıcaklık aralığı ile buz çözme, fermantasyon özelliği, yüksekliği ayarlanabilir tepsiyle 6 L'den 3 L'ye geçiş imkânı, dokunmatik kontrol paneli ve sallama hatırlatıcısı imkanlarıyla kullanıcısına konforlu bir hizmet veriyor. 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisi bulunan bu ürün, 4.399 TL fiyatıyla müşterilere sunuluyor. 6 dilim ekmek kapasiteli FLAVEL FLV170 Tost Makinesi ile çıtır çıtır tostlar yapın. 1800 W gücü, çıkarılabilir ve yıkanabilir plakaları, 180 derece açılabilme özelliği, termostat ışığı ve 3 kademeli ısı ayar imkanıyla oldukça pratik bir hizmet sunan bu makine, 599 TL fiyatı ve 2 yıllık Flavel garantisiyle öne çıkıyor. 23 Nisan Coşkusu A101’de Yaşanıyor Katlanabilir tasarımı ve HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken PIRANHA Akıllı Drone, 1200 mAh güçlendirilmiş pil, Wi-Fi kamera, kolay kullanım, tek tuşla otomatik kalkış-iniş, havada sabitlenme, 360° takla atma, akıllı telefon ile uçurulabilir özellikleriyle çocuklarınıza heyecanlı zaman olanağı sunuyor. 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 579 TL fiyatıyla A101 raflarında bulunuyor. Bütçe Dostu Kişisel Bakım Ürünleri A101 Mağazalarında APRILLA AHS 2026 Saç Düzleştirici ile saç bakımı çok kolay. 25x120 mm büyük seramik plaka, hızlı ısınma, asma halkası, 230 °C maksimum sıcaklık, 360 derece dönebilen güç kablosu ve 45 W gücü ile pratik ve kolay bir hizmet sunan bu ürün, 2 yıllık garantisi, 169 TL fiyatı ve siyah-beyaz renk seçenekleriyle A101 mağazalarında satışta. 2 farklı hız ayarı bulunan ve kilitlenen düğme ile güvenli taşıma imkânı sunan APRILLA AEP 7814 Şarjlı Epilatör, hassas cımbız diskleriyle acı hissi olmadan tüyleri rahatlıkla alır. Bikini bölgesi ve koltuk altı için ideal 0,5mm’ye kadar kısa tüyleri alma özelliğiyle de dikkatleri çeken ürün, temizleme fırçası ve USB şarj kablosuyla oldukça pratik, hijyenik ve rahat bir hizmet sunmaktadır. 2 yıl garanti kapsamı altındaki epilatör, 199 TL’den A101 marketlerinde bakımına önem verenleri beklemektedir. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçakları, güçlü motoru ve ayarlanabilir bıçak uzunluğu koluyla alıcılarına kullanışlı bir deneyim sunan APRILLA AHC5011 Saç Kesme Makinesi bu hafta satışa çıkıyor. Berber tarağı, makas, temizleme fırçası, bıçak yağı, 4 ayrılabilir tarak (3/6/9/12 mm), koruma kapağı, kolay taşıma ve saklama için sert plastik kutuyu da içerisinde bulunduran bu ürün 2 yıllık garanti kapsamı altında ve yalnızca 189 TL fiyatında bulunuyor. APRILLA ATR7017 Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi ise saç ve sakal bakımına dikkat eden erkek müşteriler için bu hafta ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. 3 saat çalışma süresi, alüminyum metal gövde, paslanmaz çelik bıçaklar ve kalın saç teli için güçlü motor özellikleriyle erkeklerin vazgeçilmezleri arasına giren bu ürün, USB kablosu, temizleme fırçası, yağ, 3x kılavuz tarak (bıçak koruma kapağı ile 1/2/3 mm) aksesuarlarıyla, 2 yıl garantisiyle, farklı renk seçenekleriyle ve sadece 149 TL olan hesaplı fiyatıyla beğenilere sunuluyor.