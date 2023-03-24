Kadınlarda yumurtalamanın bitmesi ve adet döngüsünün son bulması ile başlayan döneme menopoz adı verilir. Menopoz döneminde kadınların vücudunda birtakım değişimler yaşanır. Östrojen gibi bazı hormonların salgılanması azalır, yumurtlama son bulur ve dolayısı ile adet kanamaları gerçekleşmez. Kadınlar menopoza girmeleri ile birlikte doğurganlıklarını yitirirler. Kadınlar genelde 45 ila 55 yaşları arasında menopoza girerler. Ülkemizde bu yaş aralığı ortalama olarak 46 ila 48 civarındadır. 46 yaşından daha erken ancak 40 yaşından sonra girilen menopoza ‘’erken menopoz’’ adı verilir. Kadınların 40 yaşından daha erken menopoza girme durumu ise tıp dilinde ‘’erken over yetmezliği’’ olarak isimlendirilir.Kadınlar yalnızca doğal bir süreçle veya bir hastalık sonucu menopoza girmezler. Buna ek olarak bazı hastalıkların tedavisi sonucu da menopoza girebilirler. Mesela rahmin ve yumurtalıkların alındığı cerrahi işlemlerden sonra da menopoz görülür.

Menopoz Belirtileri Nelerdir ?

Menopoz belirtileri arasında en sık rastlanılanları şunlardır;Sıcak basması, buna bağlı terleme,adet döngüsünde düzensizlik, âdetin tamamen kesilmesi,kaygı bozukluğu, anksiyete, sinirlilik ve depresyon gibi duygu durum değişimleri,ağızda kuruluk ve diş eti rahatsızlıkları,eklem ve sırt ağrıları,cinsel istekte düşüş, libido azalması,hormon dengesinin bozulması ile metabolizmada yavaşlama, buna bağlı kilo alımı,idrar tutmada güçlük, idrara çıkma sıklığında artış,bazı üreme organlarında küçülmeler,kabızlık ve idrar kesesinde sarkma. Bu belirtiler ve belirtilerin şiddetleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Menopoza girdiğinden şüphelenen hastalara, çeşitli olumsuzlukların önlenebilmesi için bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

Menopoza Neden Girilir ? Kaç Yaşında Girilir ?

Menopoz kadınlar için oldukça doğal bir süreçtir. Herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın, belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar yumurtlamayı bırakırlar ve menopoza girerler. Buna ek olarak bazı hastalıklar ve cerrahi tedaviler; kadınların erken yaşta menopoza girmesine sebep olabilir. Dünyada menopoza girme yaşı ortalama olarak 45 ila 55 yaşları arasındadır. Ülkemizde ise kadınlar genelde 46 ile 48 yaşları arasında menopoza girebilirler. Menopoza 45 yaşından sonra girildiği takdirde genelde bir sorun olduğu düşünülmez. 45 yaşından önce başlayan menopozlar erken menopoz olarak değerlendirilir, farklı kontroller ve tedavi yaklaşımları gerekebilir. Ancak menopoza 40 yaşından da erken girildiyse bu duruma ‘’erken over yetmezliği’’ adı verilir. Bu durum halk arasında erken yumurtalık yetmezliği olarak da bilinir. Hormon dengesini sağlamak adına erkenden tedavi gerekebilir.

Menopoz Tedavisi Nasıldır ?

Menopoz tedavisi; menopoz sebebi ile bozulan hormon dengesini yeniden sağlamak ve ortaya çıkabilecek bazı sağlık sorunlarına karşı düzenli kontroller gerçekleştirmek suretiyle yapılır. Hormon dengesini yeniden sağlamak amacı ile hormon replasman tedavisi ve biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavisi olarak bilinen uygulamalar yapılabilir. Antalya Biyoeşdeğer hormon tedavisi Artık günümüzde polpülerliğini artırmaktadır. Ve kişiye özel tedavi planlanır.