Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 7 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door), Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!), Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), Ren Altını (Rheingold), İkinci Görüşte Aşk (Love at Second Sight), Yenilmez Üçler (Once Upon a Time in Ukraine) ve Disco Boy filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, aksiyondan animasyona ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door), Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!), Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), Ren Altını (Rheingold), İkinci Görüşte Aşk (Love at Second Sight), Yenilmez Üçler (Once Upon a Time in Ukraine) ve Disco Boy filmlerinin vizyona gireceği 7 Temmuz gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

7 Temmuz Cuma günü vizyonunun öne çıkanları;

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi, kendilerini kanıtlamak için efsanevi Buz Mandası’nı aramak için yola çıkan arkadaşlarını arayan Kaptan Pengu ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Film, arkadaşları için endişelenen Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu ve Mirmir’in Kuzey Kutbu’na doğru çıktıkları yolculuktaki aksiyon dolu serüvenini izleyicilerle buluşturuyor.

Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door)

Patrick Wilson yönetmenliğinde vizyona giren Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı (Insidious: The Red Door), iblislerini dindirmek için korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Josh ve Dalton’un hikayesini konu ediniyor. Josh ve Dalton ailelerinin karanlık geçmişi ve yeni, daha güçlü bir dizi korkunç olayla yüzleşip, kırmızı kapının arkasında saklanan Öte’nin daha derinlerine gitmelidir.

Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!)

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Bonibomlar: Kediler Peşimizde (Barkers: Mind the Cats!), çıktıkları tatilde kendilerini türlü maceraların içinde bulan sevimli bir köpek ailesinin hikayesini konu ediyor. Dedelerini ziyarete kır evine giden 5 çocuklu sevimli bir köpek ailesi, orada karşılaştıkları sevimli kediler ile çeşitli maceralar yaşarlar.

Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike)

Senaryosunu Arash Amel’in yazdığı, Scott Waugh’un da yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), Çinli bir özel güvenlikçinin hayatını konu ediniyor. Filmde, Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasıyla Jackie Chan’in hayat verdiği özel güvenlik personelinin orada bulunanları koruma mücadelesi anlatılıyor.

Ren Altını (Rheingold)

Senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı Ren Altını (Rheingold), Giwar Hajabi namı diğer Xatar’ın gettodan müzik listelerinin zirvesine uzanan hayat yolculuğuna odaklanıyor. 1980'lerin ortalarında Irak'tan Almanya'ya geldikten sonra kendini en dipte bulan Giwar, kartele borçlu kalmamak için kendisini Irak hapishanesinin cehennemine götürecek bir altın soygunu planlar.

İkinci Görüşte Aşk (Love at Second Sight)

Hugo Gélin imzalı romantik komedi İkinci Görüşte Aşk (Love at Second Sight), eşi Olivia'nın kendisini tanımadığı alternatif bir yaşama uyanan Raphael'in, Olivia'nın kalbini en baştan kazanmaya çalışmasını konu ediniyor. Bilimkurgu romanlarıyla ünlü bir yazar olan Raphael, bir piyanist olarak uyandığı paralel evrende hatalarını telafi etmeye çalışır.