Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, askiyondan animasyona ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Haile: Bir Aile Kâbusu, Tebessüm, Büyü de Gel (No Hard Feelings), Adalet ve Afacanlar İş Başında (Two Little Toddlers: An Unforgettable Day) filmlerinin vizyona gireceği 23 Haziran gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

23 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Haile: Bir Aile Kâbusu

Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarına çekecek Haile: Bir Aile Kâbusu, aşık olduğu kadının kendisiyle değil abisiyle evlendirilmesiyle bütün köyün sonunu getirecek olaylar silsilesini anlatıyor. 25 yıl aradan sonra lanetli bir büyü yeniden ortaya çıkar ve vaat edilen kefaretin istenmesiyle korkunç olaylar başlar. Hale-i Vaka olarak geçen ve olayların merkezinde olan Damla köye giderek geçmişiyle yüzleşir…

Tebessüm

Onur Buldu, Adem Tosun ve Seda Türkmen’li oyuncu kadrosuyla vizyona giren Tebessüm, 35 yaşlarında bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanıyor. Asık suratlı olmasıyla eleştirilen Mustafa, arkadaşının ısrarıyla radikal bir imaj değişikliğine gider. Tam da bu sırada babasının Denizli’ de hastaneye kaldırılıp, bacağının kesildiğini öğrenir. Bacağı gömmekle görevlendirilen Mustafa kendini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içerisinde bulur.

Büyü de Gel (No Hard Feelings)

Gene Stupnitsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Büyü de Gel (No Hard Feelings), içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Filmde, acil bir şekilde paraya ihtiyacı olan Maddie'nin, bir ailenin üniversiteye gidecek olan asosyal oğullarını kozasından çıkaracak birini aradıklarına dair garip bir ilanı görmesi sonucu başından geçenleri anlatıyor.

Adalet

Özgür Bakar’ın yönettiği, Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin’in senaryosunu yazdığı Adalet, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor. Sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren Emir’in özel harekatı bırakmıştır ancak yeni hayatındaki dostlarının da ödürülmesi Emir’i eski hayatına geri döndürür.,

Afacanlar İş Başında (Two Little Toddlers: An Unforgettable Day)

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya çekecek Afacanlar İş Başında (Two Little Toddlers: An Unforgettable Day), hem kardeş hem de en yakın arkadaş olan Joey ve Anna’nın hikayesini konu ediniyor. Aileye katılacak yeni bir bebekle kendisini ihmal edilmiş hisseden Joey, arsız bir keçi ile tanışır ve en yakın arkadaşını bulduğunu düşünür. Ancak onun kaçması Joey’nin çılgına dönmesine neden olur ve onu bulmak için zorlu bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır…