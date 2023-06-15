Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 16 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra The Flash, Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental), Benim Babam Bir Kahraman, Asteroit Şehir (Asteroid City), Hüddam 3: Lamia, Obsesyon ve Joyland filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, gerilimden animasyona ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. The Flash, Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental), Benim Babam Bir Kahraman, Asteroit Şehir (Asteroid City), Hüddam 3: Lamia, Obsesyon ve Joyland filmlerinin vizyona gireceği 16 Haziran gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

16 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

The Flash

Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu ediniyor. Filmde, ailesini kurtarmak için süper gücünü kullanarak kendisini süper kahramanların olmadığı bir gerçekliğe hapseden Barry Allen’ın Batman’den yardım istemesi ve her şeyi düzeltme mücadelesi anlatılıyor.

Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental)

Peter Sohn’un yönetmen koltuğunda oturduğu Disney yapımı Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental), ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'ni anlatıyor. Alev ve Deniz’in güçlü bağlara dayalı arkadaşlığıysa içerisinde bulundukları dünyayı sorgulamalarına sebep oluyor.

Benim Babam Bir Kahraman

Ufuk Bayraktar, Mahir İpek ve Selim Erdoğan’lı oyuncu kadrosuyla vizyona giren Benim Babam Bir Kahraman, eşini kaybettikten sonra oğlu Can ile birlikte kendilerine yaşayabilecekleri bir dünya kuran bir babanın mücadelesini konu ediniyor. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Altan, kalp yetmezliği teşhisi konulan oğlu Can’ın moralini yüksek tutmanın yolunu çizgi romanlarda buluyor…

Asteroit Şehir (Asteroid City)

Wes Anderson’ın yönettiği Asteroit Şehir (Asteroid City), Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla seyircileri keyifli bir romantik komedi serüvenine çağırıyor. Film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Hüddam 3: Lamia

Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarında buluşturacak Hüddam serisinin 3. filmi olan Hüddam 3: Lamia, yıllar önce hizmetkarı Lamia ile yanlış bir anlaşma yapan Davut’un anlaşmayı bozmak için kendi canına kıymasıyla başlayan olayları konu ediniyor. Lamia bu zamana kadarki tüm hizmetkarlardan çok daha kuvvetlidir ve Asaf'ın bu durumdan haberi yoktur. Asaf için anlaşmayı bozmak ya da anlaşmaya uymak ölüm kalım meselesi haline gelir…

Obsesyon

Eray Altan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Obsesyon, sinemaseverleri 92 dakikalık bir gerilime davet ediyor. Sevdiği kadının kalbini kazanmaya çalışan obsesif bir adamın hikayesini konu edinen film, başarılı bir iş insanı olan Mert’in Beren’e aşık olduktan sonra onu elde edebilmek için yaptığı planlar ve sonrasında yüzleşmek zorunda kaldığı şeyleri anlatıyor.