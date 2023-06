Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, aksiyondan animasyon ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise Of The Beasts), 80 Günde Devri Alem (Around the World in 80 Days), Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı (Mia and Me: The Hero of Centopia), İblis Karanlığın Sahibi 2, Korkuyorum (Beau is Afraid) ve Maske: Nezaketle Tebessüm filmlerinin vizyona gireceği 9 Haziran gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

9 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları;

Transformers: Canavarların Yükselişi filmi

Steven Caple Jr’ın yönettiği, başrollerinde Anthony Ramos, Dominique Fishback ve Luna Lauren Velez’in yer aldığı macera, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise Of The Beasts) filminde, dünyada süren Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni bir Transformers türü olan Maximal'ler dahil ediliyor.

80 Günde Devri Alem filmi

Animasyon türündeki 80 Günde Devri Alem (Around the World in 80 Days) filmi, kurnaz ve sakar bir kurbağa olan Phileas’ın bir gün herkesi karşısına alarak 80 günde dünyayı gezerek bir rekor kıracağı iddiasıyla başlıyor. Phileas’ın bu iddiayla yola çıkacağını duyan ve hayali hep dünyayı keşfetmek olan küçük maymun Passepartout da onun peşine takılıyor. İkili yolculukları boyunca ormanlardan, okyanuslardan, hiç bilmedikleri adalardan ve çöllerden geçerek kendilerini eğlencesi bitmeyen bir serüvenin içinde buluyorlar.

Mia and Me: The Hero of Centopia filmi

Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı (Mia and Me: The Hero of Centopia) animasyon türündeki bu filmde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sevilen Mia ve Ben adlı çizgi filmin kahramanı Mia, Unicornların fantastik dünyası Centopia’nın kapılarını bambaşka bir macera için aralıyor. Mia ve arkadaşları, kötü niyetli kurbağa Toxor'u yenmek için Centopia Efsaneleri kitabında bahsedilen, sahip olan kişiye sonsuz bir güç kazandıracak üç tane sihirli güç taşını birleştirmek zorundadır.

İblis Karanlığın Sahibi 2 filmi

Korku türündeki Türk yapımı İblis Karanlığın Sahibi 2 filminde, maddi zorlukların üstesinden gelemeyen ve eşi tarafından yaşadıkları hayatın tek suçlusu olarak görülen Cengiz’in eşinin dolduruşuna gelerek eniştesine yar olmayan definenin peşine düşerek başlarına daha büyük işler açmasını konu alıyor. Define ararken kızlarına musallat olan iblis soyundan gelen cinden kurtulma mücadelesinin anlatıldığı filmde Savaş Özkul, Öznur Kütük, Gizem Akgün, Öykü Bozkurt ve İzzet Mürsel Bucak rol alıyor.

Korkuyorum (Beau is Afraid) filmi

Hem yönetmenliğini hem de senaryo yazarlığını Ari Aster’ın yaptığı Korkuyorum (Beau is Afraid) filmi, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan son derece gergin ve paranoyak bir adam olan Beau Wassermann'ın hikâyesini konu ediyor. Komedi, dram ve gizem türündeki filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan yer alıyor.

Maske: Nezaketle Tebessüm filmi

Cesur senaryosuyla beyaz perdede baş döndürücü bir etki yaratacak Maske: Nezaketle Tebessüm filminin kadrosunda Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli, Ulvi Alacakaptan yer alıyor. Maske, gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor. Gizem ve gerilim severlerin yerli adresi olacak film yerli sinemaya yeni bir soluk kazandıracak.