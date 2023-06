Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden drama, aksiyondan animasyona ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Prestij Meselesi, Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Hypnotic: Zihin Avı (Hypnotic), The Boogeyman, Eyvah Babam (About My Father), Dali Diyarı (Daliland), Tori ve Lokita filmlerinin vizyona gireceği 2 Haziran gününün vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

2 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Prestij Meselesi

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğinde müzikal türünde sinemaseverlerle buluşacak Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanışını konu ediniyor. Filmde, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen sanatçıların yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyon filminin devam filmi olan Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Spider-Man’in yeni bir ekibinin daha önce karşılaşmadıkları seviyede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor. Filmde, Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçiyor. Burada ekip örümcek – insanlarla karşılaşırlar ve bu tehdit karşısında yeteneklerini kullanmak zorunda kalacaktır…

Hypnotic: Zihin Avı

Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo’dan oluşan oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Hypnotic: Zihin Avı (Hypnotic), Dedektif Danny Rourke’un küçük kızı Minnie’yi ararken başından geçenleri konu ediniyor. Kaybolan kızını arayan dedektifin ipuçların peşinden giderken karşısına çıkan insanların zihinlerine yön verip algısını yönetebilen hipnotiklerle mücadele etmek zorunda kalacaktır.

The Boogeyman

Rob Savage’in yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi The Boogeyman, Stephen King’in aynı isimli romanının uyarlamasıdır. Film, trajik bir ölümle annelerini kaybeden iki kız çocuğunun evlerinde gölgelerde yaşayan ve kurbanlarının acılarıyla beslenen şeytani bir varlıkla mücadele etmelerini konu ediniyor.

Eyvah Babam (About My Father)

Komedi tutkunlarını sinemaya çekecek Eyvah Babam (About My Father), babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Robert De Niro’nun başrolde olduğu iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olayları konu alan filmde, Sebastian’ın nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşması anlatılıyor.

Dali Diyarı (Daliland)

Senaryosunu John Walsh’ın yazdığı, Mary Harrron’un yönetmen koltuğunda oturduğu Dali Diyarı (Daliland), büyük sergisine hazırlanan Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi