Demokrasinin konuştuğu yerde silahlara susmak düşer

“Ülkemizin karanlık ortama sokulmasına müsaade etmemeliyiz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri şu ifadeleri kullandı;

"Demokrasinin konuştuğu yerde silahlara susmak düşer. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seçim yaklaşırken ülkemizin bu tür karanlık bir ortama sokulmasına müsaade etmemeliyiz."

“Ülkemizin bu tehdit dilinden biran evvel kurtulması gerek”

BTP adına bir açıklama da parti sözcüsü Emre Polat yaptı.

Polat açıklamasında, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokrasimiz açısından, demokrasimizin geleceği açısından Türkiye'nin bu karanlık ortamlardan uzaklaşması gerekiyor. Demokrasiye sıkılan bu kurşunlardaki tetiği çeken karanlık odakların biran evvel bulunması hem demokrasimizin hem ülkemizin geleceği açısından hayati önemdedir. Bu anlamda İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, ülkemizin de bu tehdit dilinden biran evvel kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın da ifade ettiği gibi demokrasinin konuşulduğu yerde silahların susması gerekiyor, silahların olmaması gerekiyor” dedi.