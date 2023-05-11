14 Mayıs seçimlerine girmeme kararı alan BTP'nin başkent Ankara'daki billboardlarda çıkan reklamı dikkat çekti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın gülümseyen bir fotoğrafının olduğu billboardlarda ," Bu alanı seçime girmeme kararımızdan önce kiralamıştık. Boşa gitmesin diye girdik:) "ifadesi yer aldı. Vatandaşları gülümseten ilanla ile ilgili twitterden paylaşım yapan BTP Sözcüsü Emre Polat, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı etiketleyerek, Başkanım @huseyinbas_BTP bu çalışma asla boşa gitmez. Önümüzdeki beş yıl boşa gitmese bari" dedi.