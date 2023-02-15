İlk gün deprem bölgesine akın eden BTP gençlik kolları da zarar gören ücra köylere kadar ulaşıyor. BTP Gençlikten sorumlu genel başkan yardımcısı Fatih Akburak, Kahramanmaraş’ta yürüttükleri yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi, köylere kadar ulaşarak vatandaşlara yardım götürdüklerini ifade etti.





Yardım tırları devam ediyor



Türkiye genelindeki BTP teşkilatlarının deprem bölgesine yardım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bir yandan yardım tırları gönderilirken bir yandan da depremzede vatandaşların barınma sorunları giderilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda depremzedeler diğer kentlerde müsait olan evler ayarlanıyor.





Osmaniye’den de acı haber geldi



Yardım faaliyetlerine aralıksız devam eden BTP’de, bir yandan da bölge teşkilatlarından acı haberler almaya devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamada “Hatay/Erzin teşkilatımızdan Hüseyin Sarıaslan ve Hanımı Seval Sarıaslan İş için gittikleri Osmaniye’de depremde vefat etmişlerdir. Mekanları cennet olsun. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailesine ve Teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz.” açıklaması yapıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi