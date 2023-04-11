Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

TV100 Ana Haber bülteninde Ece Üner’in sorularını cevaplandıran Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın açıklamaları şöyle;

Türkiye'ye şunu söylemek isterim; Birincisi Bağımsız Türkiye Partisi, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir. İkincisi BTP olarak şöyle bir karar daha aldık; Biz bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, listelerimizi geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü yaptığım araştırmalarda şunu görüyorum; Barajı geçebilen bir pozisyonda hali hazırda değiliz. Barajı geçemeyeceksek, bu seçime girip iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün olmasını istemediğimizden dolayı böyle bir kararın doğru olduğuna karar verdik.

“Tarihi sorumluluğu üstüme alıyorum”

Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiminin yanlış olduğunu, daha doğru adayların var olduğunu ortaya çokça koyduk. Bizzat ben de koydum, parti olarak da bunu anlattık. Bugün vekil listelerine baktığımızda yanlış isimlerin yanlış şekilde sıralandığını görüyoruz. Ben aylardır, ‘bu iktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara bu seçimi verebilir, lütfen bunu yapmayın’ diyorum. Gidişatta iktidarın işine ne geliyorsa onun yapıldığını da görerek bir tarihi sorumluluğu üstüme almak istiyorum.

“İktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz”

Seçime katılmayıp daha sonraki seçimlere Bağımsız Türkiye Partisi’ni daha da güçlü hazırlamayı planlıyoruz. Biz neredeyiz diye sorarsanız, biz hala buradayız. Biz muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Biz bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye'ye zarar verdiğini, vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız, seçime giriyormuş gibi çalışacağız. Bütün teşkilatlarımız seçim sathında sahada olacaklar ama pusulada bu seferlik ben yokum arkadaşlar diyebilirim.

“Sayesinde başımız dik geziyoruz”

Ece Üner: Gençler çok üzülecek olabilir ama yine de hakikaten aldığınız tarihi sorumluluk gereği… Bugün baktım şöyle bir yorumlara, bir tane negatif yorum yok hakkınızda. Bunu da boynumun borcu, söyleyeyim burada. Çok güzel, bir tane bile eleştiri görmedim. Açık açık da söyleyeyim, ‘siyasi arenada başımız dik geziyoruz sayesinde’ diyorlar başka da bir şey demiyorlar. Bakalım bu listeleri geri çekme, seçimden çekilme ve Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararınızı nasıl yorumlayacak gençler, çok seviyorlar.

İYİ Parti’ye kırıldı mı?

Ece Üner: İYİ Parti Trabzon'da bir tane milletvekili çıkarabilmişti. Ona rağmen size ikinci sıra teklifi nasıl geldi, kalbiniz kırıldı mı?

Hüseyin Baş: Teklifin içeriği çok önemli değil, yani sonuçta bunlar siyasi kurumlar. Birbirleri arasında konuşurlar, sizin beğeneceğiniz şey olur, beğenmeyeceğiniz şey olur. Bu başka bir konu, buna kırılıp kırılmamak diye bir şey siyaseten olmaz zaten ama nezaket itibariyle doğru olmayan bir süreç yaşamış olduk. Ama ben bunu da açıklayacak değilim. Yaşandı bitti diyorum, hiç mesele değil. Dediğim gibi bu benim ilk seçimim, bazılarının son seçimi. Türkiye adına ben çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğim. Benim Türkiye adına hizmet etme noktasında hiçbir menfaat beklentim yoktur, yeter ki ülkemiz güzel olsun.

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