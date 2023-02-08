“Vatandaş 1 ekmeğe muhtaç”

Sosyal medya hesabından, “2. Depremin merkez üssü Elbistan vahim durumda. Vatandaş 1 ekmeğe muhtaç ne yazık ki. Ciddi bir yıkım söz konusu” diyen Hüseyin Baş, Elbistan ilçesindeki yıkımı kendi telefonuyla böyle görüntülendi.

Hüseyin Baş, BTP Elbistan teşkilatınca oluşturulan mekanda vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş BTP liderine öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

BTP teşkilat başkanının naşının çıkarılmasını takip etti

Hüseyin Baş, BTP Kahramanmaraş Teşkilatı Başkanı Ahmet Çokbekler’in hayatını kaybettiği binayı da ziyaret etti.

BTP lideri burada Ahmet Çokbekler ve eşi Hülya Çokbekler’in naşının çıkarılmasını takip etti.

BTP Hatay İl Başkanı Fehmi Uçar da depremde hayatını kaybetti

Öte yandan BTP Hatay İl Başkanı Fehmi Uçar da depremde hayatını kaybetti.

BTP genel merkezinden yapılan açıklamada “Hatay İl Başkanımız Fehmi UÇAR’ı maalesef depremde kaybettik. Sayın Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz” denildi.