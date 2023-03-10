Kahramanmaraş’ta konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Burada yıkılan binaların, sizin evsiz kalmanızın sebebi olan durumun sorumlusu sizler değilsiniz. Dolayısıyla bugün yeni yapılacak konutlar size para ile satılamaz. Devlet böyle afet durumlarında insanlardan para alarak onlara ev vermek değil, onların zararlarını üzerine alarak, bu insanlara yardımcı olmak ve sigorta gibi işleyerek size bunları teslim etmek durumundadır, zorundadır” dedi.

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kahramanmaraş’ta kurulan çadırkent yaşam alanında depremzede vatandaşlarla buluştu.

Deprem bölgelerini tek tek ziyaret eden BTP lideri Kahramanmaraş’taki konuşmasına, “Kaybettiğimiz canlarımıza kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, evlatlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” diyerek başladı.

“Deprem bir doğa olayıdır, onu felakete çeviren üstüne yapılan yapılardır”

Bir doğa olayı olan depremlerin olmaya devam edeceğine dikkat çeken BTP lideri, “Bunu afete çeviren kurallara uyulmadan inşa edilen binalardır” dedi.

Hüseyin Baş, “Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor; deprem bir doğa olayıdır. Bu yer bu yerküre belli bölgelerde ve belli zamanlarda her zaman sallanmıştır ve sallanacaktır. Bunu afete çeviren şey bizim bu yer küre üzerine inşa ettiğimiz yapılardır. Bu yapılarda ne yazık ki gerekli önlemleri almadığımız takdirde, gerekli şekilde bu yapıları inşa etmediğimiz takdirde o yapılar bizim başımıza çöküyor. Bina yıkıldıktan sonra o enkazın içinden insanı aramak, insanı kurtarmak gerçekten bir hayli zor bir durum. Yani buradaki esas mesele neydi? Bu binaların yıkılmamasıydı!” dedi.

“Yeni yapılacak konutlar size para ile satılamaz”

Deprem bölgesinde inşa edilecek konutların depremzedelere parayla verilmesinin yanlış olduğunu da belirten Hüseyin Baş, bu evlerin ücret alınmadan depremzedelere verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında sigorta hukukunu hatırlatan BTP lideri, “Nedir sigorta hukuku? Sizin malınız eğer sizin bilinçli olarak zarar vermediğiniz bir yöntemle zarar gördüyse, sizin malınızdaki zararı sigorta hukukunda muhatap olduğunuz firma karşılar. Yani sigorta ettiğiniz malın zararını size verir. Burada yıkılan binaların, sizin evsiz kalmanızın sebebi olan durumun sorumlusu sizler değilsiniz. Dolayısıyla bugün yeni yapılacak konutlar size para ile satılamaz. Sizin bugün yaşadığınız sorunlu günler bir şekilde sizin zararlarınız giderilerek size geri verilmek durumundadır, bu böyle olmak zorunda. Neden böyle olmak zorunda? Hepimizin anası devlet, babası devlet, büyüğü devlet, koruyucusu devlet. Bizim sigortamız kimdir, devlettir. O zaman devletlerin ve hükümetlerin ne yapmaları gerekir? Böyle afet durumlarında insanlardan para alarak onlara ev vermek değil, onların zararlarını üzerine alarak bu insanlara yardımcı olmak ve sigorta gibi işleyerek size bunları teslim etmek durumundadır zorundadır. Devlet bunu yapar. Neden bunu yapar? Eğer bu binanın yıkılmasında müteahhit sorumlu değilse, yapı denetim firması sorumlu değilse, belediye sorumlu değilse, hükümet sorumlu değilse sizler hiç sorumlu değilsiniz. Bu kadar zincirde sorumluluk kala kala oradaki bir vatandaşımıza kalıyor, bu kabul edilemez. Dolayısıyla yetkililere de buradan sizinle birlikte sesleniyoruz; burada yapılacak olan evler, binalar daireler insanlara parayla satılamaz. Bu bir mecburiyettir, bu bir hukuktur, bu bir haktır” dedi.

“Bu devlet büyük devlettir, bu millet büyük bir millettir”

Türkiye’nin birlik beraberlik içinde yaralarını saracağını belirten Hüseyin Baş şöyle devam etti, “Bu devlet büyük devlettir, bu millet büyük bir millettir, tarih boyunca kucaklaşmayı kenetlenmeyi ve zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu zorluğun da çok güzel bir biçimde inşallah üstünden geleceğiz ve çok daha güzel Maraşlar çok daha güzel Hataylar çok daha güzel Adıyamanlar, Diyarbakırlar, Osmaniyeliler… Buraları hep birlikte yeniden inşa edip çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu çocuklarımız orada güzel güzel yaşayacaklar inşallah. Bize düşen budur, bizim vazifemiz budur. Allah bunu yapmayı hepimize nasip etsin diyorum, tekrar çok geçmiş olsun diyorum”

“Çocuklara oyuncak dağıttı”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş konuşmasının ardından depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Hüseyin Baş oyuncak dağıtımının ardından vatandaşlarla da sohbet etti.

8 kat izni verilen yerlere 12 kat çıkıldığından şikayet eden bir vatandaş, sağlam zeminlerde yıkım olmadığına dikkat çekerek yeni yapılacak konutların tarım arazilerine yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi