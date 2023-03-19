Cenaze merasimine yoğun katılım…

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuk için Ankara Yenimahalle Karşıyaka mezarlığı camiinde cenaze merasimi düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve çok sayıda partili katıldı.

Prof. Dr. Ata Selçuk namazın ardından Karşıyaka mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

BTP liderinden taziye mesajı…

Prof. Dr. Ata Selçuk’un vefatıyla ilgili olarak BTP Genel Merkezinden; "Kurucu Genel Başkanımız, Ebedi Liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kadim dostu Prof. Dr. Ata Selçuk Hocamız, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" açıklaması yapıldı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da yaptığı paylaşımda, "Partimizin Kurucu Genel Başkanı, Atatürk'ümüzün yadigarı, değerli bilim insanı Prof. Dr. Ata Selçuk hocamızın geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ata hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Renkli bir kişilik; Fizik dahisi ve milli sporcu…

Prof. Dr. Ata Selçuk 19 Haziran 1939 Balıkesir doğumlu…

Balıkesir lisesinin ardından yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yaptı.

Elazığ ve Kahramanmaraş üniversitelerinin kurulmasında önemli katkıları oldu.

Fırat Üniversitesinde uzun bir süre öğretim üyeliği ve Teknik Eğitim Fakültesinde bölüm başkanlığı yaptı.

Atom üzerine çalışmaları olan bir fizik profesörü olmasının yanı sıra aynı zamanda kimya doktoruydu.

Akademi çevrelerinde fizik dahisi olarak bilinen çok renkli bir isimdi.

Evli ve 3 erkek çocuk babası olan Prof. Dr. Ata Selçuk, aynı zamanda milli bir sporcuydu.

1967 yılında masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan Selçuk, masa tenisine kendine özgü yeni teknikler kazandıran ve o camianın en bilinen isimlerinden biriydi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ