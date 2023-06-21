İTO Başkanı Avdagiç: “BTM ile girişimcilik ruhumuzu tekrar canlandırmak, parlak fikirlerin sönen yıldızlara dönüşmeden kutup yıldızı gibi daima parlaması için katalizör olmayı hayal etmiştik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına eriştiğimiz 2023 yılında bu hayalleri gerçek kılmanın gururunu taşıyoruz.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan ve kurulduğu günden bu yana geçen 6 yıllık süre içinde hem girişimcinin hem de yatırımcının merkezi olmayı başaran Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 2023 yılının ilk Sahne XL etkinliğini Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleştirdi. UBI Global tarafından dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezleri arasında kabul edilen BTM’nin Sahne XL etkinliğinde 18 girişimci sahne alarak girişimlerini yatırımcıları tanıttı. Etkinliğin açış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.

Avdagiç, “2018’de göreve geldiğimizde ülkemizden çıkan startupların niceliğinin ve niteliğinin artmasında öncü rol üstlenmeyi hayal etmiştik. BTM ile girişimcilik ruhumuzu tekrar canlandırmak, parlak fikirlerin sönen yıldızlara dönüşmeden kutup yıldızı gibi daima parlaması için katalizör olmayı hayal etmiştik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına eriştiğimiz 2023 yılında bu hayalleri gerçek kılmanın gururunu taşıyoruz” dedi.

Kendi ekosistemini oluşturdu

Hayallerin gerçek olduğunu rakamların da doğrulandığına dikkat çeken Avdagiç, “BTM çatısı altında bugüne kadar 8 bine yakın girişimciye destek vermişiz. Bu girişimler, toplamda 3.5 milyar liradan fazla yatırım değerlendirmesi almış. Hepsinden önemlisi şudur: Artık BTM, girişimcilik alanında kendi ekosistemini oluşturmuştur. Öyle ki BTM sunduğu fiziksel ve teknolojik altyapının yanı sıra; mentorları, eğitimcileri, yatırımcıları ve tüm girişimcileri bir araya getirerek büyük bir network meydana getirdi” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global’in bu yıl 2 bine yakın kuluçka ve hızlandırma merkezi arasında BTM’yi en iyi 5 kuluçka merkezinden biri ilan ettiğini belirten Avdagiç, “BTM’nin bugüne kadar aldığı ödül sayısı da 10’a yükseldi. Bu başarıda emeği geçen başta mütevelli heyetimiz, yönetim kurulumuz ve Genel Müdürümüz İbrahim Elbaşı olmak üzere tüm BTM çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.

10 girişim daha yatırım aldı

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da yaptığı konuşmada, "Ocak ayından bugüne kadarki süre içinde 10 girişimimiz yatırım alarak bizi gururlandırdı. Böylelikle girişimlerimizin bugüne kadar toplam yatırım değerlemesi 3,5 milyar Türk lirasını aşarken, toplam satış rakamı ise 330 milyon Türk lirasını geçti. Girişimlerimizin elde ettiği bu sonuçlar kadar; BTM’nin ortaya koyduğu başarının yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde de takdir edilmesi bizi gururlandırdı” dedi.

Teknoloji yazarı ve programcısı Ahmet Can Şit’in sunuculuğunu yaptığı Sahne XL etkinliği kapsamında Yüksek Sermayeli Girişimlerin Startuplarla İlişkisi başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirildi. İbrahim Elbaşı’nın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye BMC CEO’su ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş ile Kuartis Teknoloji’nin Kurucu Ortağı ve CTO’su Serdar Gedik katıldı.