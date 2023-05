BtcTurk PRO, böylece 80 kriptopara birimine ve 184 işlem çiftine ulaştı. Ocean Protocol, merkeziyetsiz veri alışverişi sağlayan, verilerin üreticileriyle veri satın almak isteyen tüketicileri buluşturan yapay zeka platformudur. Ocean Protocol’le kullanıcılar, veriler üzerinden gelir elde edilebilmektedir. Ocean Market isimli pazar yerinden, veri alım satım işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Singapur merkezli olan Ocean Protocol'ün yerel jetonu OCEAN’dır. Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan ERC-20 tabanlı bir jeton olup, maksimum arzı 21 Ağustos 2020 tarihinde oluşturulan sözleşmeyle 1,410,000,000 olarak sabitlenmiştir. Ocean Protocol için minimum yatırma tutarı 10 OCEAN, minimum çekme tutarı 50 OCEAN olarak uygulanıyor.

Yapay zeka hizmetlerini test etmek mümkün

2017 yılında Hollanda’da kurulan SingularityNET platformunda, herhangi bir ödeme gerçekleştirmeden önce yapay zeka hizmetlerini kullanıp test etmek mümkündür. Herhangi bir yapay zeka hizmetine ihtiyaç duyan kullanıcılar, SingularityNET’in uzman topluluğuyla iletişime geçebilmekte ve Request for AI (RFAI) olarak adlandırılan portal aracılığıyla uzmanlara erişim sağlayabilmektedir. SingularityNET’in yerel jetonu AGIX’tir ve maksimum arzı 2,000,000,000 ile sınırlandırılmıştır. SingularityNET için minimum yatırma tutarı 10 AGIX, minimum çekme tutarı 50 AGIX olarak uygulanıyor.

Telif hakları konusunda içerik üreticilerini koruyor

Blur, NFT market yeri sunan merkeziyetsiz bir platformdur. Blur platformu, telif hakları konusunda içerik üreticilerini koruyan bir yapıda olduğunu belirtmekte ve telif ücreti ödeyen kullanıcılar BLUR jetonu kazanabilmektedir. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Blur'un yerel jetonu BLUR’dur. Ethereum tabanlı ERC-20 jetonu olan BLUR, Blur platformunun yönetişiminde kullanılır. BLUR jetonu sahipleri, ağ üzerinde yaşanacak değişikliklerde, ağ üzerindeki geliştirmelerde yapılacak olan oylamalarda söz hakkına da sahiplerdir. Toplam arzı 3,000,000,000 adet ile sınırlandırılan BLUR için minimum yatırma tutarı 10 BLUR, minimum çekme tutarı 20 BLUR olarak uygulanıyor.

BtcTurk PRO’da listelenen 80 kriptopara birimi

Bitcoin’in (BTC) yanı sıra BtcTurk PRO’da yer alan kriptopara birimleri: Tether (USDT), Ethereum (ETH), Synthetix (SNX), Enjin (ENJ), Cosmos (ATOM), Polygon (MATIC), XRP (XRP), Ankr (ANKR), Cardano (ADA), Eos (EOS), Dogecoin (DOGE), Compound (COMP), Decentraland (MANA), Stellar (XLM), Neo (NEO), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Chiliz (CHZ), The Graph (GRT), OMG Network (OMG), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Maker (MKR), Dash (DASH), Basic Attention Token (BAT), Filecoin (FIL), USD Coin (USDC), Solana (SOL), Stacks (STX), Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB), Loopring (LRC), Fantom (FTM), Universal Market Access (UMA), Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), The Sandbox’ı (SAND), Amp (AMP), Audius (AUDIO), Spell Token (SPELL), Terra (LUNA), ApeCoin (APE), Bancor (BNT), Curve DAO (CRV), Quant (QNT), Golem (GLM) ve SKALE Network (SKL), Algorand (ALGO), PAX Gold, Ethereum Name Service (ENS) ve Immutable X (IMX), Render Token (RNDR), PlayDapp (PLA), Livepeer (LPT), Ethereum iExec RLC (RLC), Civic (CVC), Ethereum Classic (ETC), Holo (HOT), Aptos (APT), Flow (FLOW), Cartesi (CTSI), Chain (XCN), Mask Network (MASK), API3 (API3), Band Protocol (BAND), Flare (FLR), Threshold (T), Arbitrum (ARB), Ocean Protocol (OCEAN), SingularityNET (AGIX) ve Blur (BLUR)