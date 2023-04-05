Türkiye’nin ilk Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu olarak bugün 5 milyonu aşkın müşterisine 7/24 hizmet sunan BtcTurk, büyümeyi geliştirecek atılımları desteklemek üzere BtcTurk Girişim şirketini kurdu. BtcTurk Girişim, BtcTurk Grubu’nun Kurumsal Girişim Sermayesi (Corporate Venture Capital) kolu olarak faaliyet gösterecek.

BtcTurk Girişim öncelikle, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji odaklı iş modelleriyle faaliyet gösterdikleri pazarları ve geleneksel endüstrileri yıkıcı inovasyon ile değiştirme potansiyeli olan, güçlü bir takıma sahip, katma değerli ürün veya hizmetler geliştiren ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlere odaklanacak.

BtcTurk’ün yeni nesil self servis finansal hizmetler grubu olma yolculuğunda genişleyen faaliyet alanları kapsamında sinerji ve değer yaratabilecek şirketlere yönelik stratejik yatırımlar da BtcTurk Girişim’in öncelikli amaçları arasında olacak.

Kuluçka veya tohum devresini tamamlayan Start Up’lar hedefte

Yatırım safhası olarak tercihen kuluçka/tohum devresini tamamlayan, erken veya büyüme aşamasındaki şirketlere (Pre-Series A veya Series A) odaklanan BtcTurk Girişim, daha ileriki aşamada olan ve belirli bir olgunluğa ulaşmış firmalara da yatırım yapma esnekliğine sahip olacak. Aynı şekilde yatırımlarda önceden belirlenmiş bir çıkış (exit) süresi bulunmayıp, portföy şirketlerinin büyümesinin uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla desteklenmesi hedeflenmekte.

BtcTurk Grubu, BtcTurk Girişim kanalıyla önümüzdeki 2-3 yıllık vadede 500 milyon TL’yi aşkın bir kaynağı Türkiye girişim ekosistemi başta olmak üzere yatırıma yönlendirmeyi hedefliyor. Burada spesifik girişimlere yatırım açısından herhangi bir yatırım sınırı bulunmayacak. Yatırım tutarları her bir girişim özelinde girişimin değer önerisi, büyüme potansiyeli ve finansman ihtiyacına göre belirlenecek.

Yatırımlarında çoğunluk hissedarı olacak

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri yaptığı açıklamada, yatırım yapılan portföy şirketlerinde geleneksel girişim sermayesi yaklaşımından farklı olarak yüzde 50’nin üzerinde payla çoğunluk hissedarı olmayı hedeflediklerini paylaştı. Güneri, “Yatırımlarımızda çoğunluk hisseye sahip olmanın stratejik karar verme sürecine aktif olarak katılmamıza, operasyonel iyileştirmeleri yönlendirmeye ve uzun vadeli değer yaratmak için yönetim ekipleriyle yakın çalışmamıza olanak sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte BtcTurk Grubu olarak finansman ve network desteği dışında özellikle teknoloji alanındaki tecrübe ve kaynaklarımızın, yatırım yaptığımız portföy şirketlerimiz için çok değerli bir varlık olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

BtcTurk Girişim’den ilk yatırım Infoset’e

Bu süreçte yeni bir atılım daha gerçekleştiren BtcTurk Girişim, yazılım şirketi Infoset’e yatırım yaparak çoğunluk hissedarı oldu. Infoset, teknoloji odaklı müşteri destek hizmetleri sunan Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden biri. Şirket, e-posta, telefon, canlı destek, WhatsApp, sosyal medya gibi müşteriye odaklanan tüm destek kanallarını tek bir platform üzerinden yönetme imkânı sunuyor. İşletmeler için gelişmiş bulut çağrı merkezi, çok kanallı destek, chatbot teknolojisi, süreç yönetimi gibi özellikler sağlayan Infoset, müşteri yolculuğundaki her adımı titizlikle takip eden teknolojilerle yenilikçi çözümler geliştiriyor. BtcTurk bu yatırımla müşteri hizmetleri operasyonlarını daha da geliştirmeyi ve kişiselleştirilmiş destek sağlayabilmek için platformun yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyor. Geçen yıl 6 kattan fazla büyüme kaydeden Infoset ise BtcTurk’ten aldığı yatırımla, platformu daha da geliştirmek ve erişimini genişletmek için artık BtcTurk Grubu’nun kaynaklarından ve uzmanlığından yararlanabilecek. Satın alma, Infoset'e ürün ve hizmetlerini ölçeklendirme, yeni pazarlara ulaşma ve büyüme yörüngesini hızlandırma fırsatı sağlayacak.