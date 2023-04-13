BRÜKSEL (AA) - Belçika'da resmi belgeleri olmadan yaşayan ve yasal olarak sisteme dahil olmak isteyen yüzlerce sığınmacı, Avrupa Parlamentosu önünde gösteri yaptı.

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu'nun çağrısıyla Avrupa Parlamentosu önünde toplanan bir grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

Yapılan konuşmalarda, "kağıtsız" olarak tanımlanan ve başvurularına rağmen oturum izni alamayan göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini ve çalışma yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Göstericiler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" mülteci yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu sığınmacılar arasında oturum izni için 14 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.