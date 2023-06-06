Brooke Shields, bir programda konuk olarak yer aldığı sırada 17 yaşındaki kızı Grier Hammond'un kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Shields, kızının model olmasını istemese de, kızının bu alanda ilerlemek istediğini belirtti. Shields, "Çok uzun süre mücadele ettim. Artık eskisinden çok farklı bir sektör" dedi.

"Modellik Dünyası Çok Acımasız"

Shields, modellik dünyasının acımasız olduğunu ve sahne arkasının da öyle olduğunu söyledi. Kendisinin hiç podyuma çıkmadığını ve bu sektörle başa çıkmanın zor olduğunu ifade etti. Ancak sonunda, kızını desteklemek ve onu doğru yola yönlendirmek adına pes etmek zorunda kaldığını belirtti. Shields, kızına şunları söylediğini aktardı: "Eğer bunu yapacaksan, senin menajerin olmayacağım. Bir ajansla çalışacaksın. Harika bir iş ahlakına sahip olacaksın. Rahat olmayacaksın ve beni dinleyeceksin. Bunlar benim kurallarım ve üniversiteye gideceksin." Shields, kızının bu sektörde başarılı olabilmesi ve doğru adımlar atabilmesi için sıkı kurallar koymaya çalıştığını vurguladı.

Brooke Shields Kimdir?

Brooke Shields, 31 Mayıs 1965 doğumlu Amerikalı bir oyuncu, model ve yazardır. 12 yaşında "Pretty Baby" (Güzel Bebek) filmiyle çocuk oyuncu olarak kariyerine başladı. Ardından "The Blue Lagoon" (Mavi Lagün) gibi filmlerde başrol aldı ve geniş çapta tanındı. Modellik kariyeri de oldukça başarılı oldu ve Calvin Klein markasının reklam yüzü olarak önemli bir yer edindi.

Shields, film ve televizyon dünyasında birçok projede yer aldı. "Suddenly Susan" adlı televizyon dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çekti ve bu rolüyle Golden Globe adaylığı elde etti. Ayrıca "Lipstick Jungle" ve "The Middle" gibi popüler dizilerde de rol aldı.

Brooke Shields aynı zamanda bir yazardır ve iki çocuk kitabı yayınlamıştır. Kendisi ayrıca aktivistlik çalışmalarıyla da bilinir ve özellikle çocuk istismarı ve kadın sağlığı konularında farkındalık yaratmaya çalışmıştır.

Genel olarak Brooke Shields, kariyeri boyunca hem oyunculuk hem de modellik alanlarında başarılı bir isim olmuştur.