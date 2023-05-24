Brokolinin Faydaları

Lahanagillerden bir sebze olan brokoli, zengin mineral,kalsiyum ve vitamin içerdiği için sağlığımız açısından çok faydalı bir besindir.

- Brokoli, kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

-Kansere karşı korur.

-Vücuttaki istenmeyen kimyasalları ortadan kaldırarak vücudu temizler.

-Kalsiyum, lif ve C vitamini içerdiği için metobolizmayı hızlandırır.

-Brokoli, lutein ve zeaksantin gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler gözleri UV ışınlarından korur.

-İçerdiği K vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller sayesinde kemik sağlığını korur.

-Lif açısından zengin olan brokoli, kabızlık sorununu önler.

-Hamile kadınlarda, anne ve bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetli tutar.

-Kötü kolestrolü düşürerek ve iyi kolestrolü yükselterek kalp sağlığını korur.

Brokoli Yıkanır mı?

Brokoliyi tüketmeden önce 10 dakika sirkeli suda bekletin. Daha sonra temiz suyla yıkadıktan sonra haşlayın. Bu şekilde saha sağlıklı olacaktır. Buharda pişirme en sağlıklı pişirme yöntemi olarak görülür.

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