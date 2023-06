Brokoli faydaları nelerdir? Brokoli nasıl yapılır? Beslenme dünyasının süper kahramanları arasında yer alan brokoli, yüksek besin değeri, antioksidan içeriği ve genel sağlık yararları ile bilinir. Hem çiğ hem de pişmiş haliyle lezzetli olan bu sebze, çeşitli vitamin, mineral ve lif bakımından zengindir. İşte brokolinin sunduğu olağanüstü faydalar.

Brokoli faydaları nelerdir?

Brokoli, C vitamini deposudur. Sadece 100 gramında günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 150'sinden fazlasını karşılayabilir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta bir antioksidan olarak işlev görür ve cildin sağlığını destekler.

Bu yeşil sebze ayrıca K vitamini açısından da zengindir. K vitamini, vücudun kanın normal bir şekilde pıhtılaşmasını sağlar ve kemik sağlığını korur. Ayrıca, lif içeriği nedeniyle brokoli sindirimi destekler ve sağlıklı bir bağırsak florasını teşvik eder.

Brokoli, birçok farklı antioksidan içerir. Bunlardan biri olan sulforafan, kanseri önleme potansiyeli olan bir bileşiktir. Araştırmalar, sulforafanın bazı kanser hücrelerinin büyümesini durdurabileceğini göstermiştir.

Ancak brokolinin faydalarını en iyi şekilde elde etmek için, nasıl pişirildiğine dikkat etmek önemlidir. Aşırı pişmiş brokoli, değerli besinlerinin çoğunu kaybeder ve sindirimde gaz oluşumuna neden olabilir. İşte sağlıklı ve lezzetli bir brokoli hazırlamanın en iyi yolu:

Brokoli nasıl yapılır?

1. Haşlama:

Brokoliyi önce yıkayın ve saplarından ayırın. Büyük parçalar halinde veya çiçeklerine ayırın. Geniş bir tencereye su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya brokolileri ekleyin ve yaklaşık 4-5 dakika haşlayın. Bu sürenin sonunda brokolileri bir süzgeç yardımıyla alın ve soğuk suyla durulayın. Bu işlem, brokolinin renginin canlı kalmasına yardımcı olur. Daha sonra brokoliyi, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırıp servis edebilirsiniz.

2. Buharda Pişirme:

Brokoliyi aynı şekilde yıkayıp ayırın. Buharlı pişiriciye veya tencerenin altına su ekleyin ve üzerine delikli bir süzgeç yerleştirin. Brokoliyi süzgece ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. 5-6 dakika buharda pişirin. Bu yöntem, brokolinin besin değerlerini en iyi şekilde korur.

3. Fırında Pişirme:

Fırında pişirme, brokoliye ekstra bir lezzet katmanı ekler. Brokoliyi yıkayın ve saplarından ayırın. Bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Önceden 200°C'ye ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

Brokolinin çeşitli sağlık faydaları nedeniyle diyetinizin düzenli bir parçası olması önerilir. Özellikle antioksidan kapasitesi, sindirim sağlığına olan katkıları ve kanseri önleme potansiyeli ile bu sebze, her evin mutfağında bulunması gereken bir yiyecektir. Ancak en önemli nokta, brokoliyi aşırıya kaçmadan pişirmektir, çünkü aşırı pişirme besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir.

Uzmanlar brokoli hakkında ne söylüyor?

Brokoli, kansere karşı koruyucu etkisiyle ve daha birçok yararıyla ön plana çıkan bir sebze. Suyun içinde kaynatarak pişirilen brokolinin özelliklerini yitirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bilimsel araştırmalar, brokolinin antibiyotik özellikleri ile birlikte kalp-damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan ve şeker hastalığı komplikasyonlarını önlemede etkili olduğunu gösteriyor. Bilimsel gözlemlere göre yapılan tavsiyeye göre brokoli buharda birkaç dakika pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilmeli” açıklamasında bulundu.

Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ‘’glukosinolatlar’’ denen etkili bileşenleri içerdiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu bileşiklerden özellikle ‘sülforafan’ ve ‘indol-3-karbinol’ün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğun klinik çalışmalarla ortaya kondu” dedi.

Brokoli bağırsaktaki yararlı bakterileri besliyor

Brokolinin aynı zamanda yüksek miktarda lif içerdiği için de bağırsaklardaki yararlı bakterileri beslediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Biliyoruz ki yararlı bakterilerin sayısının artması vücudumuz için çok kıymetli. Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi” diye konuştu.

Doğru pişirme önemli

Brokolinin faydasının görülmesi için doğru pişirmenin çok önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Suyun içinde kaynatarak pişirdiğimiz brokoli tüm bu özelliklerini maalesef yitirmiş oluyor. Dolayısıyla bilimsel gözlemlere göre yapılan öneri; buharda birkaç dakikalık pişirme şekli veya çiğ tüketimidir. Çiğ şekilde elde parçalayıp 30 dakika bekledikten sonra zeytinyağı ve limon ile çok başarılı ve güçlü bir detoks hazırlanmış olur” önerisinde bulundu.