Boğaz’ın en güzel noktası olan Tarabya koyuna hakim manzarasıyla benzersiz lokasyonu ve on yılları aşan konukseverlik mirası ile İstanbul’un ikonik otellerinden The Grand Tarabya, kent kültürüne katkıda bulunmak üzere başlattığı Tarabya Konserleri’nin ikincisini 4 Haziran Pazar günü gerçekleştiriyor.

Boğaziçi’ne yepyeni bir hafta sonu alışkanlığı kazandıracak Tarabya Konserleri serisinde bu defa, San Semo Classica Müzikal Yarışması birincisi soprano Ayşen Zülfikar ile caz piyanisti, besteci Baturay Yarkın sahne alacak. Broadway müzikallerinin ve film müziklerinin unutulmaz melodilerinin kulakların pasını sileceği konserde Andrew Lloyd Webber’den Nino Rota’ya, Henry Mancini’den Cole Porter’a uzanan renkli ve zengin bir repertuvar müzikseverlere sunulacak.

Otelin eşsiz Boğaz manzarasına, Tarabya koyunun yemyeşil tepeleri, tarihi konakları ve marinasına hakim Panorama Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak konserin biletleri biletix üzerinden veya otelden temin edebilir. Benzersiz bir atmosferde unutulmaz bir pazar keyfi ve müzik deneyimi yaşamak üzere, 4 Haziran'da Tarabya’da buluşmak üzere.

PROGRAM:

I could have danced all night- My Fair Lady- F. Loewe

Edelweiss- The Sound of Music- R. Rodgers&O. Hammerstein II

My favorite things- The Sound of Music- R. Rodgers&O. Hammerstein II

Memory- Cats- A. L. Webber

Tonight- West Side Story- L. Bernstein

Sunrise Sunset- The Fiddler on the Roof- J. Bock

Maybe this time- Cabaret- J. Kander

Cabaret-Cabaret-J. Kander

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi