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Oyuncu, şarkıcı Ayça Varlıer kariyerinde yepyeni sayfa açmak için gittiği Amerika’da, iki farklı Broadway müzikalinde oynayan tek Türk oldu.

İki yıl sonra Türkiye'ye dönüyor Ayça Varlıer çok çalışarak, kendini her geçen gün geliştirerek yeni projelere imza atarken, Türkiye’yi de unutmadı ve Broadway in İstanbul Vol.2 projesinde oynamayı kabul etti.

Yoğun programı arasında, Türkiye’den gelen müzikal teklifini seve seve heyecanlanarak kabul eden Varlıer, sadece iki hafta bu proje için iki yıl sonra Amerika’dan dönüyor.

19 Eylül'de sahnede 19 Eylül’de BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq’te “Broadway in Istanbul VOL.2“ projesinde yer alacak Varlıer ‘Muhteşem bir ekibin parçası olacağım için çok heyecanlıyım! Seyircinin yoğun ilgisi ve isteği üzerine bu sene de devam kararı alan projede sürpriz şarkılarla ve düetlerle karşınızda olacağım’ dedi.

Sanat yönetmenliğini Nur Doğan, müzik direktörlüğünü Serpil Günseli, yönetmenliğini Uğur Baburhan’ın yaptığı müzikalin yapımcısı ise Nurcan Karaca.