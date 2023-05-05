Maçta Brighton, evinde konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Old Trafford'da oynanan mücadelede, her iki takım da net fırsatları değerlendiremezken, son dakikalara kadar golsüz eşitlik devam etti.

Maçın 90+9. dakikasında Brighton'un atağında Manchester United defans oyuncusu Harry Maguire, Brighton forveti Danny Welbeck'i ceza sahasında düşürünce hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Brighton oyuncusu Mac Allister, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Brighton, sezonun sonuna yaklaşırken 55 puanla 6. sıraya yükseldi ve Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü. Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kalmaya devam etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi için önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.

Özetle, Brighton ve Manchester United arasındaki çekişmeli maçta, son dakikalarda yaşanan penaltı kararıyla ev sahibi takım galibiyete ulaştı ve Manchester United'a önemli bir darbe vurdu.