Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelmiş ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etmişti. Anitta, bu anları da videoya kaydederek paylaşmıştı. Videoda, erkek esnaf ve vatandaşların Anitta'ya dönüp bakarak "Ne kadar?" ve "Çok güzel" gibi ifadelerde bulunmaları dikkat çekmişti.

Anitta, Sahilde Tangayla Dans Etti

Sosyal medyada olay yaratan Anitta, bu kez şaşırtıcı bir şekilde tangayla dans ettiği anları kaydederek kendisini izleyen vatandaşları çekip yayınladı. Ancak, bu tarz davranışı birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı.

Demet Akalın'dan Olay Yorum: 'Kim Bu Ben Tanımıyorum'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Anitta'nın paylaşımına hemen bir yorum yapmaktan kaçınmadı. Akalın, "Bu kişiyi ilk kez duyuyorum. Hiç tanımıyorum. Kapalı Çarşı'daki beyler de muhtemelen tanımıyordur" şeklinde bir yorumda bulundu. Ancak bir kullanıcı, "Bu kadının Cardi B ile bile düeti var. Senin tanımaman şaşırtıcı değil" şeklinde bir yanıt vererek Akalın'ın yorumuna cevap verdi.